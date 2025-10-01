Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Foto Clădire de 17 etaje, prăbușită parțial în Bronx. "Urgență majoră" la New York

O clădire înaltă din cartierul Bronx s-a prăbușit parțial, a anunțat pe platforma X serviciul de pompieri din New York.

de Redactia Observator

la 01.10.2025 , 17:35
Clădire de 17 etaje, prăbușită parțial în Bronx. "Urgență majoră" la New York - X/ @FDNY

O clădire rezidențială de 17 etaje din cartierul Bronx, New York, s-a prăbușit parțial, a anunțat serviciul de pompieri pe platforma X, citat de CNN. Incidentul a avut loc la ora locală 8:13 (15:13, ora României) și a fost calificat drept "o urgență majoră", informează CNN.

Un colț al imobilului, parte a unui complex de locuințe sociale, a suferit avarii severe, cu fațada parțial desprinsă, după cum arată imaginile surprinse din elicopter. Cauza prăbușirii nu este cunoscută.

Autoritățile au precizat că nu există informații despre posibile victime, însă echipe de căutare și salvare intervin la fața locului, inclusiv pe acoperișul clădirii și printre dărâmături.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Imobilul face parte din complexul Mitchel, unul dintre cele aproximativ 2.400 de ansambluri de locuințe sociale din New York, destinate familiilor cu venituri mici și medii, într-unul dintre cele mai scumpe orașe din lume. Administrația locală a locuințelor publice (NYCHA) a fost frecvent criticată pentru lipsa de întreținere a acestor clădiri și s-a confruntat în 2018 cu procese intentate de chiriași și de procurori federali din cauza condițiilor precare.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

new york bloc prabusit partial
Înapoi la Homepage
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Bărbatul care i-a vandalizat gardul lui Gigi Becali, bătut cu bestialitate. Ce s-a întâmplat după ce a plecat de la Palat
Bărbatul care i-a vandalizat gardul lui Gigi Becali, bătut cu bestialitate. Ce s-a întâmplat după ce a plecat de la Palat
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi?
Observator » Ştiri externe » Clădire de 17 etaje, prăbușită parțial în Bronx. "Urgență majoră" la New York