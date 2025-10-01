O clădire înaltă din cartierul Bronx s-a prăbușit parțial, a anunțat pe platforma X serviciul de pompieri din New York.

O clădire rezidențială de 17 etaje din cartierul Bronx, New York, s-a prăbușit parțial, a anunțat serviciul de pompieri pe platforma X, citat de CNN. Incidentul a avut loc la ora locală 8:13 (15:13, ora României) și a fost calificat drept "o urgență majoră", informează CNN.

Un colț al imobilului, parte a unui complex de locuințe sociale, a suferit avarii severe, cu fațada parțial desprinsă, după cum arată imaginile surprinse din elicopter. Cauza prăbușirii nu este cunoscută.

Autoritățile au precizat că nu există informații despre posibile victime, însă echipe de căutare și salvare intervin la fața locului, inclusiv pe acoperișul clădirii și printre dărâmături.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Imobilul face parte din complexul Mitchel, unul dintre cele aproximativ 2.400 de ansambluri de locuințe sociale din New York, destinate familiilor cu venituri mici și medii, într-unul dintre cele mai scumpe orașe din lume. Administrația locală a locuințelor publice (NYCHA) a fost frecvent criticată pentru lipsa de întreținere a acestor clădiri și s-a confruntat în 2018 cu procese intentate de chiriași și de procurori federali din cauza condițiilor precare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰