Foarte populara franciză Pokémon se distanţează de un clip recent al Guvernului american care asociază sloganul ”prindeţi-i pe toţi” al mărcii japoneze campaniei sale de expulzare în masă a migranţilor fără acte, relatează AFP.

Clip controversat al Guvernului american: Migranţi clandestini încătuşaţi pe genericul Pokemon - Profimedia

Clipul, publicat la începutul săptămânii pe contul de X al Departamentului american al Securităţii Interne, arată poliţişti înarmaţi şi vameşi încătuşând persoane prezentate ca fiind migranţi clandestini şi are ca fundal sonor celebrul generic Pokémon.

În acest clip - de un minut - sunt intercalate imagini cu personajul principal Satoshi, cunoscut sub numele de Ash în America de Nord, care lansează Pokéballs, un instrument folosit în seria animată pentru a prinde şi stoca monştri sălbatici - Pokémonii.

Societatea Pokémon a dezminţit vineri orice implicare a sa sau a filialelor sale în realizarea sau publicarea acestui clip.

”Noi nu am aprobat niciodată folosirea proprietăţii intelectuale pe care o deţinem”, denunţă într-un comunicat transmis AFP întreprinderea.

La începutul lunii, administraţia americană a lansat o operaţiune de controlul imigraţiei la Chicago - denumită ”Midway blitz” - împotriva unor migranţi pe care-i cataloghează drept ”criminali care-i terorizează pe americani”.

Pokémon a înegistrat un succes mondial după lansarea, în 1996, sub forma unui joc video pentu consola Game Boy a Nintendo.

Franciza este de asemenea celebră prin filmele sale, serialele animate sau jocul pe telefonul mobil ”Pokémon Go”, care foloseşte realitatea augmentată.

