Kremlinul spune că este în contact permanent cu liderii iranieni "pentru a restabili pacea"

Kremlinul a transmis miercuri că Rusia menține un contact permanent cu conducerea Iranului și că este pregătită să sprijine demersurile menite să stabilizeze situația din regiune, relatează Reuters .

"Pot doar să spun că suntem în contact permanent cu partea iraniană și cu conducerea iraniană", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

"Așa cum a spus președintele Vladimir Putin, Rusia este întotdeauna pregătită să facă tot ce îi stă în putere pentru a restabili pacea și stabilitatea în regiune", a completat acesta.

În ultimele zile, Vladimir Putin și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, au discutat cu omologii lor iranieni, iar Putin a avut luni și o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump.

