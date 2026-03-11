Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Kremlinul spune că este în contact permanent cu liderii iranieni "pentru a restabili pacea"

Kremlinul a transmis miercuri că Rusia menține un contact permanent cu conducerea Iranului și că este pregătită să sprijine demersurile menite să stabilizeze situația din regiune, relatează Reuters.

de Luca Bădilă

la 11.03.2026 , 13:22
Kremlinul spune că este în contact permanent cu liderii iranieni "pentru a restabili pacea" - Hepta

"Pot doar să spun că suntem în contact permanent cu partea iraniană și cu conducerea iraniană", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

"Așa cum a spus președintele Vladimir Putin, Rusia este întotdeauna pregătită să facă tot ce îi stă în putere pentru a restabili pacea și stabilitatea în regiune", a completat acesta.

În ultimele zile, Vladimir Putin și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, au discutat cu omologii lor iranieni, iar Putin a avut luni și o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump.

Articolul continuă după reclamă
Luca Bădilă Like
rusia iran putin peskov
Înapoi la Homepage
Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său
Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
SUA au cerut dislocarea în România de trupe și „echipamente non-cinetice”. AUR vrea să boicoteze votul de aprobare
SUA au cerut dislocarea în România de trupe și „echipamente non-cinetice”. AUR vrea să boicoteze votul de aprobare
Dana Marijuana, prima reacție după moartea Gianinei Gheorghiu. Lacrimi și durere, după ce rapperița s-a stins la 37 de ani
Dana Marijuana, prima reacție după moartea Gianinei Gheorghiu. Lacrimi și durere, după ce rapperița s-a stins la 37 de ani
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran?
Observator » Ştiri externe » Kremlinul spune că este în contact permanent cu liderii iranieni "pentru a restabili pacea"