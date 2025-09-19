"Conducătorul drag" Trump: Ironii ca în comunism după suspendarea lui Kimmel. Vrea oprirea posturilor critice

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că rețelele de televiziune care îl critică ar trebui să rămână fără licențe. Declarațiile vin după ce, la presiunile administrației sale, ABC a suspendat emisiunea lui Jimmy Kimmel, care a lăsat de înțeles că Tyler Robinson, tânărul acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk, figură importantă a dreptei americane, este de fapt un republican pro-Trump. Între timp, prezentatorii de talk-show-uri s-au solidarizat cu Kimmel, ironizând stilul de propagandă din comunism.

Președintele SUA, Donald Trump, vorbește cu presa în timp ce se întoarce în Statele Unite din Marea Britanie, la bordul Air Force One, pe 18 septembrie 2025 - Profimedia

Suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel a stârnit îngrijorări în SUA că Donald Trump încearcă să pună criticilor săi pumnul în gură, procedând la fel și cu alți prezentatori de talk-show care au comentat scandalul. "Aceasta este cenzură pe față. Cu un autocrat, nu poți ceda niciun centimetru", a spus Stephen Colbert, la emisiunea sa de pe CBS.

Trump spune că televiziunile americane care îl critică ar trebui să rămână fără licențe

Trump a comentat subiectul joi, la bordul Air Force One, în timp ce se întorcea din vizita de stat în Marea Britanie. "Am citit undeva că rețelele au fost 97% împotriva mea...97% conținut negativ, și cu toate astea am câștigat ușor (alegerile de anul trecut). Îmi fac publicitate negativă. Adică, au o licență. M-aș gândi că poate ar trebui să le fie retrasă licența", a declarat președintele SUA.

"Gașca Maga se străduiește disperat să-l prezinte pe acest puști care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind orice altceva în afară de unul dintre ei și face tot posibilul să câștige capital politic din asta", a spus Kimmel în emisiunea sa de luni. Autoritățile, inclusiv procurorul din Utah, unde Charlie Kirk a fost ucis, au declarat că acesta a fost "indoctrinat cu ideologie de stânga".

Kimmel a comparat reacția lui Trump la moartea lui Kirk cu "modul în care un copil de patru ani plânge după peștișorul lui auriu". Amintim că prezentatorul a condamnat atacul asupra lui Kirk și a transmis "dragoste" familiei sale imediat după asasinat.

Brendan Carr, președintele Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), numit de Trump, l-a acuzat miercuri pe Kimmel de "cea mai bolnavă conduită posibilă" și a spus că posturi precum ABC, deținut de Disney, ar putea "găsi modalități de a-i schimba comportamentul și de a lua măsuri... în caz contrar va fi mai mult de lucru pentru FCC". "În interesul public vom continua să tragem la răspundere aceste posturi, iar dacă nu le convine această soluție simplă, pot preda licența la FCC", a declarat a doua zi, joi, Carr la Fox News.

FCC are putere de reglementare asupra marilor rețele TV, precum ABC, dar și asupra stațiilor locale care le difuzează programele, iar proprietarii de stații locale pot influența, de asemenea, marile rețele prin refuzul de a transmite anumite show-uri, explică BBC.

Nexstar Media vrea aprobare de la FCC pentru o fuziune de 6,2 miliarde de dolari

Suspendarea lui Kimmel a fost anunțată la scurt timp după ce Nexstar Media, unul dintre cei mai mari operatori de televiziune din SUA, a spus că nu îi va mai difuza emisiunea "pentru o perioadă nedeterminată", considerându-i comentariile "ofensatoare și insensibile".

Nexstar încearcă în prezent să obțină aprobarea FCC pentru o fuziune de 6,2 miliarde de dolari cu compania Tegna. Carr a lăudat măsura luată de Nexstar și a spus că speră ca și alți radiodifuzori să-i urmeze exemplul. Sinclair, cel mai mare grup afiliat ABC din SUA, a anunțat că va difuza vineri o emisiune specială în memoria lui Kirk, în locul programului "Jimmy Kimmel Live!".

Experții citați de BBC susțin că Primul Amendament al Constituției SUA, care protejează libertatea de exprimare, nu ar permite FCC să retragă licențe pe motive de dezacord politic. Cu toate acestea, Joe Strazullo, fost scenarist la "Jimmy Kimmel Live!", a declarat pentru BBC că în echipă domnește o atmosferă de teamă: "Este devastator să știi că ești amenințat cu pierderea locului de muncă. Nimeni nu știe exact ce se întâmplă încă și în culise se încearcă rezolvarea situației".

Cunoscuți scriitori, actori și politicieni democrați au condamnat suspendarea lui Kimmel. Fostul președinte Barack Obama a spus că administrația Trump a dus cancel culture la "un nivel nou și periculos, prin amenințări repetate împotriva companiilor media, dacă nu reduc la tăcere sau nu concediază reporteri și comentatori care nu îi sunt pe plac".

Jon Stewart, ironic la adresa lui Trump: "Conducător drag"

Prezentatorii şi comedianţii americani s-au solidarizat cu Kimmel. Într-un episod special al "The Daily Show", Jon Stewart a ironizat restrângerea libertății de exprimare în stilul de propagandă al regimurilor comuniste. S-a autodescris ca "gazdă patriotică și obedientă", iar emisiunea sa ca fiind "supusă administrației". Apoi l-a numit pe Trump "conducător drag", care "a onorat Anglia cu căldura și strălucirea sa legendară".

În cadrul emisiunii, Stewart a intervievat-o pe Maria Ressa, care a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2021 pentru lupta sa pentru libertatea presei și democrație în Filipine, sub conducerea lui Rodrigo Duterte. "Ceea ce se întâmplă acum în SUA este identic cu ce s-a întâmplat în Filipine. Am un déjà vu și stres post-traumatic. Americanii sunt ca niște căprioare prinse în farurile mașinii. Dacă nu acționezi și nu îți protejezi drepturile, le vei pierde, iar recâștigarea lor va fi mult mai dificilă", a spus Ressa.

Sindicatele scenariștilor și actorilor de la Hollywood au condamnat suspendarea, numind-o o încălcare a dreptului constituțional la liberă exprimare.

Alții însă consideră că FCC și ABC au acționat corect. "Când cineva spune ceva ce o mulțime de oameni consideră ofensator, jignitor și prostesc, în timp real, iar apoi persoana este sancționată, asta nu este cancel culture, ci consecința propriilor fapte", a spus Dave Portnoy, fondatorul Barstool Sports.

"Kimmel a dat vina în mod deliberat și eronat pe aliații și prietenii lui Kirk pentru moartea acestuia", a spus și prezentatorul Fox, Greg Gutfeld. "Kimmel a stârnit, pe bună dreptate, indignare în toată America. De ce este prezentat ca un fel de martir al libertății de exprimare?", a reacționat și jurnalistul britanic Piers Morgan.

