Donald Trump, după suspendarea show-ului lui Jimmy Kimmel: Nu are talent. Ar fi trebuit concediat de mult
Preşedintele american Donald Trump a lăudat joi decizia televiziunii ABC de a suspenda emisiunea "Jimmy Kimmel Live", spunând că prezentatorul show-ului de televiziune este lipsit de talent. Acesta a subliniat că prezentatorul este lipsit de talent, a spus "un lucru oribil" despre activistul politic asasinat Charlie Kirk şi avea oricum "audienţe proaste", scrie Agerpres.
Televiziunea ABC, deţinută de Walt Disney, a anunţat miercuri că suspendă emisiunea după comentariile lui Jimmy Kimmel potrivit cărora conservatorii folosesc moartea lui Kirk pentru a câştiga puncte politice.
"Jimmy Kimmel a fost concediat mai ales pentru că avea audienţe slabe şi pentru că a spus un lucru oribil despre un domn minunat cunoscut sub numele de Charlie Kirk", a declarat Trump în timpul conferinţei de presă comune cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, răspunzând unei întrebări.
Kirk, un activist conservator apropiat lui Trump, a fost ucis de glonţul unui lunetist, pe 10 septembrie, într-un campus universitar din Utah, iar procurorii statali au promis marţi că vor solicita pedeapsa cu moartea pentru presupusul său ucigaş.
Trump, despre Kimmel: Nu este talentat. Trebuia să fie concediat de mult
"Jimmy Kimmel nu este o persoană talentată. Avea audienţe foarte slabe şi ar fi trebuit să fie concediat cu mult timp în urmă. Aşa că, ştiţi, puteţi numi asta libertate de exprimare sau nu. A fost concediat din lipsă de talent", a punctat Trump.
"De ce susţineţi concedierea lui Jimmy Kimmel dacă susţineţi libertatea de exprimare?" fusese întrebat Trump, potrivit The Guardian.
Întrebarea a venit în legătură cu avertismentul recent al vicepreşedintelui său JD Vance că libertatea de exprimare este atacată în Marea Britanie.
Potrivit Nielsen Ratings, în al doilea trimestru, show-ul lui Kimmel a fost în audienţe al doilea "late show" după cel al CBS.
Suspendarea lui Kimmel a venit după ce preşedintele Comisiei Federale pentru Comunicaţii, Brendan Carr, numit de Trump, a ameninţat că va lua măsuri împotriva Disney şi ABC dacă nu vor aborda comentariile lui Kimmel despre reacţia la uciderea lui Charlie Kirk.
Mai devreme, joi, vicepreşedintele american JD Vance a părut să glumească cu privire la îndepărtarea lui Jimmy Kimmel de la ABC, spunând că secretarul de stat Marco Rubio îi va lua locul.
