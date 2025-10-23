Confuzie bizară în Germania. Poliția și Armata s-au împușcat din greșeală în timpul unui exercițiu militar

Un incident bizar a avut loc în oraşul Erding din sudul Germaniei. Un poliţist a deschis focul asupra unor militari care participau la un exerciţiu de antrenament al Bundeswehr-ului, după ce localnicii au raportat autorităţilor prezenţa mai multor indivizi înarmaţi pe străzi. Crezând că este vorba de un atac, poliţiştii s-au mobilizat şi au folosit muniţie reală împotriva militarilor. Unul dintre ei a fost împuşcat şi a avut nevoie de îngrijiri medicale, scrie Deutsche Welle.

Un soldat german a fost împuşcat de poliţie în timpul unui exerciţiu de amploare al forţelor armate ale Germaniei, desfăşurat în oraşul bavarez Erding, au anunţat miercuri autorităţile, relatează Deutsche Welle.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Bundeswehr-ului a declarat pentru presa germană că o neînţelegere a dus la declanșarea focului între trupele care participau la exercițiu și polițiștii chemați de locuitorii din zonă.

Localnicii, speriaţi de militari, au chemat autorităţile

Poliția bavareză a declarat că a intervenit ca răspuns la mai multe sesizări privind un bărbat înarmat și a trimis mai multe unități în sud-estul orașului Erding, inclusiv un elicopter, miercuri seara.

Poliția militară ar fi tras cu muniție de exercițiu asupra polițiștilor sosiți la fața locului, crezând că aceștia fac parte din scenariul exercițiului militar. La rândul lor, polițiștii au ripostat cu muniție reală, rănind unul dintre soldați. Soldatul a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar ulterior a fost externat.

"Din cauza unei interpretări greșite la fața locului, s-a deschis focul", a precizat poliția bavareză într-un comunicat.

"Ulterior, s-a constatat că persoana care purta o armă era membru al forțelor armate germane, aflat în zonă ca parte a unui exercițiu", se mai arată în comunicat.

Autorităţile au deschis o anchetă privind incidentul.

Exerciţiul "Marshal Power" implică aproximativ 500 de poliţişti militari, precum şi sute de membri ai serviciilor de intervenţie. Exercițiile au loc în spații publice din mai multe orașe și localități bavareze situate la nord de München, inclusiv în Erding, și au ca scop simularea unui atac asupra unui stat membru NATO.

