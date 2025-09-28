Congres greu pentru premierul Marii Britanii. Starmer, din ce în ce mai contestat în propria tabără

Partidul Laburist (Labour) britanic se reuneşte începând de duminică într-un Congres anual foarte riscant pentru premierul Keir Starmer - tot mai contestat în propria tabără, în contextul în care unii se îndoiesc de capacitatea sa de a rezista ascensiunii extremei drepte.

La doar 15 luni de la instalarea sa la putere, şeful Guvernului de la Londra se confruntă cu o serie de eşecuri - economia încetineşte, şomajul se află la cel mai înalt nivel din ultimii patru ani, imigraţia ilegală bate recorduri, inflaţia rămâne mai ridicată decât în alte părţi ale Europei, relatează AFP, conform news.ro.

Reluarea activităţii politice după vacanţa parlamentară a fost extrem de complicată pentru premier.

În câteva săptămâni s-a confruntat cu demisia vicepremierului său Angela Rayner, din cauza unei greşeli fiscale, plecarea mai multor consilieri de la Downing Street şi destituirea ambasadorului său în Statele Unite Peter Mandelson, prins din urmă de legăturile sale cu delincventul sexual şi finanţistul american Jeffrey Epstein.

În acest context, Congresul care are loc la Liverpool, în nordul Angliei, este ocazia ca membrii "să-şi exprime nemulţumirea faţă de Keir Starmer", declară un profesor de ştiinţe politice, Steven Fielding.

"El are partidul şi ţara împotriva sa", adaugă el, în contextul în care puţin charismaticul locatar al numărului 10 pe Downing Street se bucură de doar 27% opinii favorabile, potrivit Institutului YouGov.

Starmer a înregistrat succese incontestabile pe plan internţaional - de exemplu o relaţie bună pe care a dezvoltat-o cu Donald Trump, coordonarea eforturlui european de susţinere a Ucrainei şi o apropiere faţă de Uniunea Europeană (UE).

Însă bilanţul lui Starmer la nivel naţional este mai puţin glorios.

Reforma sa a ajutoarelor sociale din primăvară - abandonată până la urmă în urma unei fronde în Partidul său Laburist - şi "îngheţarea" ajutoarelor de încălzire destrinate pensionarilor au alimentat furia britanicilor şi a aripii stângia Labour.

Remanierea guvernamentală după demisia lui Angela Rayner, la începutul lui septembrie, un schimb de scaune între deţinătorii portofoliilor-cheie, nua schimbat mare lucru.

Unii consideră chiar că zilele lui Keir Starmer la Downing Street sunt numărate.

Premierul britanic urmează să se exprime marţi la Liverpool în faţa membrilor şi intenţionează să prezinte viitoarele alegeri legislative - prevăzute în 2029 - ca pe o alegere între "renaşterea patriotică" pe care o apără şi "divizarea toxică" a Partidului Reform UK (extremă dreapta).

"Istoria nu ne va ierta dacă nu ne punem toată energia în lupta împotriva Reform, care este un inamic", a declarat el într-un interviu publicat sâmbătă de cotidianul The Guardian.

