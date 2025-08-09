Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte de urgenţă, ca reacţie la planul Israelului de a ocupa orașul Gaza

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență, duminică, pentru a discuta decizia guvernului israelian de a-și extinde războiul împotriva Hamas prin preluarea controlului asupra orașului Gaza. Anunțul vine în urma unor condamnări pe scară largă ale planului israelian. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, l-a descris drept o "escaladare periculoasă".

Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică la 10:00 (14:00 GMT) o reuniune de urgenţă privind Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua controlul asupra oraşului, au declarat vineri pentru AFP mai multe surse diplomatice. Cu puţin timp înainte, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat Israelul împotriva "unei escaladări periculoase" care "riscă să agraveze consecinţele deja catastrofale pentru milioane de palestinieni".

Mai multe ţări, dintre cele 15 care alcătuiesc Consiliul de Securitate, au solicitat această reuniune de urgenţă, care a fost salutată de delegaţia palestiniană la ONU. Decizia premierului Benjamin Netanyahu de a ordona armatei israeliene să preia controlul asupra oraşului Gaza pentru a "învinge" Hamas a provocat indignare în întreaga lume. Aceasta riscă să ducă la "strămutări forţate suplimentare, ucideri şi distrugeri în masă, agravând suferinţa de neimaginat a populaţiei palestiniene din Gaza", a avertizat, de asemenea, Antonio Guterres.

Planul Israelului de ocupare a oraşului Gaza a stârnit critici internaţionale

Cabinetul de securitate a aprobat în noaptea de joi spre vineri un plan prezentat de prim-ministrul Benjamin Netanyahu vizând preluarea controlului oraşului Gaza, devastat de război şi aflat în plină criză umanitară. Anunţul a fost urmat de numeroase reacţii internaţionale.

Guvernul israelian "trebuie oprit imediat", a declarat Înaltul Comisar pentru drepturile omului Volker Türk într-un comunicat. Acest plan "merge împotriva deciziei Curţii Internaţionale de Justiţie potrivit căreia Israelul trebuie să pună capăt ocupaţiei sale cât de curând posibil, împotriva implementării soluţiei cu două state şi a dreptului palestinienilor la autodeterminare", a adăugat Turk.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut vineri apel la Israel să revină asupra planului său pentru Gaza. "Guvernul israelian trebuie să revină asupra deciziei sale de a-şi prelungi operaţiunea militară în Gaza. O încetare a focului este necesară imediat​", a postat şefa executivului UE pe reţeaua socială X. "Condamnăm cu fermitate decizia guvernului israelian de a intensifica ocupaţia militară în Gaza", a declarat ministrul spaniol de externe Manuel Albares, estimând că acest plan "nu va provoca decât mai multă distrugere şi suferinţă". "Un armistiţiu permanent, intrarea masivă şi imediată de ajutor umanitar şi eliberarea tuturor ostaticilor sunt urgente. Pacea definitivă în regiune nu va fi atinsă decât implementând soluţia celor două state, care include un stat palestinian realist şi viabil", a adăugat pe X şeful diplomaţiei spaniole. Belgia a decis să o convoace pe ambasadoarea Israelului la Ministerul de Externe. "Obiectivul este de a depune mărturie cu claritate privind totala noastră dezaprobare faţă de această decizie", a explicat ministrul belgian de externe, Maxime Prévot. "Decizia guvernului israelian de a-şi intensifica ofensiva în Gaza este o eroare îşi îl îndemnăm să o reconsidere imediat", a estimat prim-ministrul britanic Keir Starmer într-un comunicat. "Această acţiune nu va contribui cu nimic la încheierea conflictului şi nici la obţinerea eliberării ostaticilor. Nu va face decât să creeze mai multe masacre", a conchis el.

Turcia a făcut "apel la comunitatea internaţională să-şi asume responsabilităţile în vederea împiedicării aplicării" planului israelian. Acesta "vizează strămutarea cu forţa a palestinienilor de pe propriul pământ făcând Gaza de nelocuit", a estimat Ministerul turc al Afacerilor Externe într-un comunicat. Arabia Saudită a denunţat vineri planul israelian vizând preluarea controlului oraşului Gaza şi a acuzat Israelul că provoacă "foamete" şi "epurare etnică" în teritoriul palestinian.

Beijingul şi-a exprimat "îngrijorarea gravă", îndemnând Israelul "să pun capăt imediat acţiunilor sale periculoase". "Gaza aparţine poporului palestinian şi face parte integrantă din teritoriul palestinian", a declarat un purtător de cuvânt al ministerului chinez de Externe.

