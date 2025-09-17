Copii ucraineni răpiți și trimiși în 200 de tabere pentru reeducarea și militarizare din Rusia

Rusia administrează o rețea extinsă de peste 200 de tabere pentru reeducarea, rusificarea și militarizarea copiilor ucraineni, arată un raport al laboratorului de cercetare umanitară de la Școala de Sănătate Publică Yale, citat de The Guardian. Aceștia sunt pregătiți și obligați să lupte de partea Rusiei.

Rusia are o rețea de 200 de tabere pentru "spălarea creierului" copiilor ucraineni. O anchetă a scos la iveală documente și imagini din satelit care confirmă că aceștia sunt duși în locuri pentru îndoctrinare patriotică, antrenamente cu arme și exerciții de luptă.

Facilitățile din Rusia și Ucraina ocupată includ tabere, precum și școli, baze militare, unități medicale, locuri religioase și universități.

De la începutul invaziei la scară largă în 2022, copiii ucraineni au fost supuși unor programe care includ îndoctrinare patriotică, exerciții de luptă, antrenament pentru parașutiști și chiar cursuri despre cum să asambleze dronele pentru forțele armate ruse.

Cel puțin 39 dintre unități operează programe de militarizare în care copiii de până la opt ani sunt supuși antrenamentelor de arme, concursurilor de aruncare de grenade și cursurilor de medicină tactică.

Copiii ucraineni, obligați să lupte pentru Rusia

Descoperirile vin ca urmare a dezvăluirilor The Guardian de săptămâna trecută, potrivit cărora copiii din regiunile ocupate ale Ucrainei au descris că au fost duși cu forța în astfel de tabere în stil militar și pregătiți pentru a lupta de partea Rusiei.

"Ceea ce avem aici este o rețea de facilități fără precedent, construită și extinsă în mod expres din 2014, pentru a transforma copiii ucraineni în ruși. Putem vedea lucrări de șanțuri, poligoane de tragere, terenuri de paradă. Singurul lucru pe care nu știm este dacă copiii ucraineni au fost deja dislocați în luptă", a declarat Nathaniel Raymond, directorul Laboratorului de cercetare umanitară de la Școala de Sănătate Publică Yale.

Aproape un sfert din locații prezintă semne de expansiune, ceea ce sugerează că Moscova se pregătește să găzduiască mai mulți copii, iar cel puțin încă două tabere sunt în construcție.

Raportul Yale arată că deportarea și militarizarea sistematică a copiilor încalcă convențiile de la Geneva și Convenția ONU privind drepturile copilului.

În 2023, instanța penală internațională a lansat o anchetă împotriva președintelui Vladimir Putin și a comisarului pentru drepturile copilului Maria Lvova-Belova în legătură cu presupusa răpire și deportare a copiilor ucraineni. Rusia neagă acuzațiile, susținând că copiii au fost mutați doar pentru siguranța lor și insistând că niciunul nu a fost luat cu forța.

Andriy Yermak, șeful biroului președintelui Ucrainei, a declarat că raportul Yale oferă dovezi de necontestat care contrazic negările și dezinformarea Rusiei.

