Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Copilaşul unui cuplu de români, aflaţi în vacanţă în Italia, a murit după ce a stat la soare în maşina parcată

Sfârşit tragic pentru copilul de patru ani al unui cuplu de români, aflaţi în vacanţă în Sardinia. Micuţul de patru ani s-a stins a un spital din Roma, după ce a suferit un şoc termic, miercurea trecută, scrie ANSA.

de Redactia Observator

la 11.08.2025 , 18:01
Copilaşul unui cuplu de români, aflaţi în vacanţă în Italia, a murit după ce a stat la soare în maşina parcată Ambulanta Italia - Profimedia

Copilaşul a fost găsit inconștient în mașina familiei, parcată la soare, după ce a reuşit să se strecoare din casă, în timp ce părinţii săi se odihneau la prânz.

Găsit inconştient în maşina parcată la soare

Când și-au dat seama că lipsește, au început să-l caute, găsindu-l la scurt timp după aceea în mașina lor, inconștient, probabil sufocat de temperaturile ridicate de vară, scrie leggo.it.

Articolul continuă după reclamă

Băiatul a murit luni, la spitalul Gemelli, după o primă internare la secţia de terapie intensivă a spitalului Santissima Annunziata din Sassari. Potrivit medicilor, copilul a suferit din cauza unor leziuni cerebrale ireversibile cauzate de o insolație severă.

Carabinierii investighează acum incidentul, fără a exclude nicio cauză posibilă, în speranța de a face lumină asupra unei tragedii care a zguduit profund comunitatea. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

copil italia masina parcata
Înapoi la Homepage
Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e “plătit regeşte”
Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e &#8220;plătit regeşte&#8221;
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui ”Bufică”
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui ”Bufică”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern?
Observator » Ştiri externe » Copilaşul unui cuplu de români, aflaţi în vacanţă în Italia, a murit după ce a stat la soare în maşina parcată