Copilaşul unui cuplu de români, aflaţi în vacanţă în Italia, a murit după ce a stat la soare în maşina parcată

Sfârşit tragic pentru copilul de patru ani al unui cuplu de români, aflaţi în vacanţă în Sardinia. Micuţul de patru ani s-a stins a un spital din Roma, după ce a suferit un şoc termic, miercurea trecută, scrie ANSA.

Copilaşul a fost găsit inconștient în mașina familiei, parcată la soare, după ce a reuşit să se strecoare din casă, în timp ce părinţii săi se odihneau la prânz.

Găsit inconştient în maşina parcată la soare

Când și-au dat seama că lipsește, au început să-l caute, găsindu-l la scurt timp după aceea în mașina lor, inconștient, probabil sufocat de temperaturile ridicate de vară, scrie leggo.it.

Articolul continuă după reclamă

Băiatul a murit luni, la spitalul Gemelli, după o primă internare la secţia de terapie intensivă a spitalului Santissima Annunziata din Sassari. Potrivit medicilor, copilul a suferit din cauza unor leziuni cerebrale ireversibile cauzate de o insolație severă.

Carabinierii investighează acum incidentul, fără a exclude nicio cauză posibilă, în speranța de a face lumină asupra unei tragedii care a zguduit profund comunitatea.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰