Video Coppola a ajuns să-şi vândă lucrurile din casă. Eşecul ultimului film l-a adus în pragul falimentului

Regizorul Francis Ford Coppola scoate la licitaţie o colecţie personală de ceasuri de lux. Motivul este unul cât se poate de omenesc: regizorul în vârstă de 86 de ani vrea să evite falimentul.

de Redactia Observator

la 25.10.2025 , 20:47

Cea mai scumpă piesă din colecţie ajunge la aproape un milion de dolari, potrivit evaluatorilor. Cu banii pe care îi va câştiga, Francis Coppola vrea să-şi finanţeze proiectele la care lucrează şi să mai atenueze din pierderi.

Ultimul său film, Megalopolis, a costat 100 de milioane de dolari, însă a avut încasări de doar 14 milioane. The Hollywood Reporter a scris că filmul este "neconvingător şi supraîncărcat, deseori derutant şi mult prea vorbăreţ, (...) dar este, totodată, adesea amuzant, jucăuş, orbitor din punct de vedere vizual şi iluminat de o speranţă emoţionantă pentru umanitate".

"Filmul este serios deconcertant, mai ales dacă te aştepţi la o ultimă capodoperă a lui Coppola", a scris Le Monde. Fără perdea, revista franceză Telerama a scris că filmul este o "catastrofă", iar Libération l-a descris drept "un film peplum retrofuturist lipsit de sens şi ambiguu", care i-a lăsat "uluiţi" pe corespondenţii săi speciali.

