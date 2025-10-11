Coreea de Nord dezvăluie cea mai nouă rachetă balistică intercontinentală din arsenal
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat o mare paradă militară în care a fost prezentată noua rachetă balistică intercontinentală în fața demnitarilor internaționali aflați în vizită, a informat sâmbătă agenția de presă oficială KCNA, citată de Reuters.
Parada, care a început vineri seara, a marcat cea de-a 80-a aniversare a fondării Partidului Muncitorilor aflat la putere și a urmat festivităților de joi.
Premierul chinez Li Qiang, o delegație din Rusia condusă de fostul președinte Dmitri Medvedev, precum și șeful Partidului Comunist din Vietnam, To Lam, s-au numărat printre demnitarii străini prezenți la Phenian pentru aniversare.
În cadrul paradei militare, Coreea de Nord, care deține arme nucleare, a prezentat cea mai avansată rachetă balistică intercontinentală Hwasong-20, descrisă de KCNA ca fiind "cel mai puternic sistem de arme strategice nucleare" al țării.
Seria de rachete balistice intercontinentale Hwasong a oferit Coreei de Nord capacitatea de a ataca orice țintă de pe teritoriul continental al Statelor Unite, dar rămân întrebări cu privire la cât de sofisticat este sistemul său de ghidare pentru a atinge o țintă și la capacitatea ogivei pe care o transportă de a rezista reintrării în atmosferă.
La parada militară, Kim a ținut un discurs în care și-a exprimat "încurajarea călduroasă" pentru trupele nord-coreene aflate în operațiuni în străinătate, adăugând că eroismul armatei sale nu va fi văzut doar în apărarea teritoriului nord-coreean, ci și în „avanposturile construcției socialiste”, a declarat KCNA.
Kim a purtat vineri discuții și cu Medvedev, care a afirmat că sacrificiul soldaților nord-coreeni care luptă pentru Rusia în Kursk a dovedit relațiile de încredere dintre cele două țări.
Kim i-a spus lui Medvedev că speră să continue consolidarea cooperării cu Rusia și să se angajeze îndeaproape în diverse schimburi pentru a atinge obiective comune, a declarat KCNA.
