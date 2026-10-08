Coreea de Sud se apără după ce a fost acuzată că livrează carburanţi Rusiei şi anunţă verificări suplimentare

Coreea de Sud a declarat, joi, că livrările de motorină către Moscova nu sunt supuse controalelor la export, în contextul în care a fost acuzată de Ucraina că a contribuit la atenuarea penuriei de carburant în Rusia.

Un consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna aceasta că livrările de motorină către Rusia, cu care ţara sa este în război, "contravin în mod clar" politicii de sancţiuni a Coreei de Sud. Seulul a denunţat aceste afirmaţii ca "factual incorecte" şi "nepotrivite", scrie AFP, potrivit Agerpres.

Coreea de Sud insistă că livrările nu încalcă interdicţiile de export

Ministerul sud-coreean de Externe a indicat joi că motorina, chiar dacă ar proveni din Coreea de Sud, nu ar încălca interdicţiile de export.

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Cotidianul britanic The Guardian, citând registre portuare şi date de urmărire a navelor, a dezvăluit săptămâna aceasta că 176.000 de tone de produse, "în principal motorină", au fost expediate din Coreea Sud în Rusia în iulie şi august.

"Produsele petroliere rafinate, inclusiv motorina comercială şi combustibilul pentru aviaţie, menţionate în articolul din The Guardian, nu sunt supuse controalelor la export din Coreea de Sud către Rusia", a adăugat MAE sud-coreean, subliniind că exporturile globale spre Moscova s-au înjumătăţit de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în 2022.

The Guardian: 3 din 7 petroliere încărcate în porturi sud-coreene, supuse sancţiunilor

"Nu s-a stabilit (deocamdată) că carburanţi de origine sud-coreeană, în special motorină, ar fi fost exportaţi în Rusia", adaugă diplomaţia Coreei de Sud.

Potrivit The Guardian, trei din şapte petroliere care au fost încărcate în porturi sud-coreene sunt supuse sancţiunilor.

Ministerul sud-coreean citat a indicat că procedează la "verificări suplimentare" ale rutelor navelor respective pentru a stabili dacă au fost încălcate legile naţionale.

Relaţiile dintre Seul şi Kiev, deja tensionate

Relaţiile între Seul şi Kiev s-au tensionat de când Zelenski a dezvăluit în septembrie că doi soldaţi nord-coreeni capturaţi în timp ce luptau de partea forţelor ruse au fost trimişi în Coreea de Sud. Seulul a afirmat că Kievul a încălcat un acord de confidenţialitate pe acest subiect.

De la începutul războiului în Ucraina, Coreea de Nord a devenit un aliat-cheie al Kremlinului, trimiţând soldaţi pentru a susţine efortul de război al Moscovei în schimbul unor avantaje economice şi tehnologii militare.