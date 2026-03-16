Prim-ministrul belgian Bart De Wever a cerut sâmbătă ca UE să fie mandatată de statele sale membre să negocieze cu Rusia, după ce până acum nu a reușit să determine Moscova să retragă războiul său împotriva Ucrainei.

Premierul Belgiei: Nu putem ameninţa Rusia, nu o putem sufoca economic, mai rămâne o variantă - un acord

"Întrucât nu suntem capabili să-l amenințăm pe Vladimir Putin trimițând arme Ucrainei și nu-l putem sufoca economic fără sprijinul SUA, nu mai rămâne decât o singură metodă: încheierea unui acord", a declarat el pentru ziarul belgian L’Echo, conform Brussels Times.

Aducerea Rusiei în genunchi ar fi posibilă doar cu "sprijin 100% din partea SUA", a spus el.

Dar De Wever a spus că el crede că SUA nu sunt pe deplin de partea Ucrainei, uneori părând "mai aproape de Putin" decât de liderul Kievului.

"Fără un mandat pentru a merge să negociem la Moscova, nu suntem la masa negocierilor unde americanii vor împinge Ucraina să accepte un acord. Și pot spune deja că va fi un acord prost pentru noi", a spus el.

Mai mulți lideri europeni, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron, au încercat recent să reia contactul cu Putin, urmărind să nu lase în seama președintelui american Donald Trump singur sarcina de a ajunge la o înțelegere privind invazia lansată de Rusia în februarie 2022.

Însă șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat că blocul trebuie mai întâi să ajungă la un acord cu privire la ceea ce se așteaptă de la Rusia înainte de a-l aborda direct pe Putin.

Luna trecută, Kallas a declarat că Europa ar trebui să formuleze "cereri maximaliste" și să facă presiuni asupra Kremlinului pentru a face concesii, inclusiv prin acceptarea reducerii forțelor sale armate.

