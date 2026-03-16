Surse: Marco Rubio, posibil succesor al lui Donald Trump la Casa Albă. Calculele din umbră

Acum un an, scena părea pregătită ca vicepreședintele JD Vance să-i succeadă președintelui Donald Trump ca moștenitor al MAGA în 2028.

Vance, în vârstă de doar 40 de ani la momentul alegerilor din 2024, a intrat în funcție cu un val de sprijin din partea republicanilor și cu sprijinul familiei președintelui.

Și, deși vicepreședintele rămâne bine poziționat înaintea unei campanii probabile din 2028, apar în linişte întrebări cu privire la inevitabilitatea lui Vance, mai ales că profilul și responsabilitățile secretarului de stat Marco Rubio au crescut pe parcursul primului an al celui de-al doilea mandat al lui Trump, cel mai recent în jurul războiului cu Iranul.

Implicațiile politice pe termen lung ale războiului rămân de văzut, dar ascensiunea lui Rubio a atras atenția nu numai a unora dintre cei mai apropiați aliați ai lui Trump, ci și a președintelui însuși, care în privat a remarcat cât de "popular" și "iubit" a devenit Rubio ca parte a echipei sale, au declarat mai multe surse pentru ABC News.

Articolul continuă după reclamă

Persoanele din jurul președintelui au remarcat laudele generoase pe care Trump le adună la adresa lui Rubio, atât în ​​privat, cât și în public, adesea începând ovații în picioare pentru el și declarând că Rubio va rămâne în istorie drept "cel mai mare secretar de stat din istorie".

Președintele, însă, a optat până acum să nu-i susțină oficial nici pe Vance, nici pe Rubio ca succesor preferat, spunând în schimb că ar dori să-i vadă candidând împreună pe o candidatură comună, fără a specifica cine ar trebui să fie în frunte.

În privat, președintele le-a adresat în repetate rânduri aliaților și asociaților întrebarea despre cine ar dori să vadă în fruntea candidaturii, întrebând: "Marco sau JD?", așa cum a relatat Axios pentru prima dată, inclusiv recent unui grup de donatori la stațiunea sa din Mar-a-Lago la sfârșitul lunii februarie, au declarat surse.

Pe fondul ascensiunii lui Rubio, un grup de donatori republicani care îl susțin pe secretarul de stat a început, de asemenea, în liniște, să discute modalități de a stimula viitorul politic al lui Rubio înainte de 2028, au declarat mai multe surse pentru ABC News.

Aceștia au descris un efort emergent, în culise, de a-l promova în cadrul partidului și de a susține o potențială "recrutare a lui Rubio" după alegerile de la mijlocul mandatului. Discuțiile, potrivit acestor surse, sunt conduse de donatori și surogați care îl susțin pe Rubio, nu de secretarul de stat însuși, reflectând ceea ce unii din cercurile aliniate cu Trump consideră a fi un entuziasm tot mai mare pentru profilul ascendent al lui Rubio în cadrul administrației.

Cu toate acestea, în recentele alegeri prezidențiale, sprijinul donatorilor nu s-a tradus întotdeauna direct în succes politic.

"Donatorii nu aleg candidatul - alegerile bazei electorale", a declarat un agent republican de rang înalt pentru ABC News. "Donatorii au încercat să-l abandoneze pe președintele Trump și au încercat să-l aleagă pe [guvernatorul Floridei, Ron] DeSantis și am văzut cu toții cum a mers asta."

Întrebat despre atracția donatorilor politici către Rubio, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat într-o declarație pentru ABC News că Trump a format o echipă puternică care să lucreze sub conducerea sa și că nimic nu va descuraja administrația în activitatea sa.

"Președintele a format o echipă de vedete care a obținut un succes fără precedent în puțin peste un an. Nicio speculație media nebunească despre vicepreședintele Vance și secretarul Rubio nu va descuraja misiunea acestei administrații de a lupta pentru poporul american", a spus Cheung.

Biroul vicepreședintelui a refuzat să comenteze.

Pe parcursul primului an de mandat al administrației, Rubio a devenit o voce importantă a administrației Trump, ocupând numeroase funcții de conducere, inclusiv consilier interimar pentru securitate națională și director interimar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională, până în punctul în care poziția pe care o va adopta Rubio în continuare a devenit o glumă la Washington.

Departamentul de Stat nu a răspuns solicitării ABC News de a comenta situația.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰