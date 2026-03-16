Călin Georgescu, despre întâlnirea cu Sebastian Ghiţă: "I-am cerut ajutorul cu un singur scop, să nu mi‑l dea"

Omul de afaceri Sebastian Ghiţă afirmă într-o înregistrare apărută în spaţiul public că în 2021 s-a întâlnit la Belgrad cu Călin Georgescu, care i-a spus că a venit să se vadă cu prieteni sârbi, ruşi şi că are nevoie de sprijin, recomandându-se deja ca preşedintele României. Fostul candidat la Preşedinţie a confirmat că s-a văzut atât cu Ghiţă, cât şi cu alţi "7-8 similari", cărora le‑a cerut ajutorul cu un singur scop, "să nu i‑l dea". Georgescu a susţinut că de fapt întâlnirea a făcut parte dintr-o strategie a sa de a determina serviciile secrete să creadă că este lipsit de resurse şi că nu are cum să câştige cursa prezidenţială.

"Prin decembrie 2021, Călin Georgescu ăsta a venit la mine la Belgrad, mă rog, ciudat. Am fost cu el la un restaurant frumos, Jerry… mi l-a trimis cineva, m-a rugat cineva neapărat să-l primesc, să mă văd cu el. Şi… foarte ciudat, mi-a arătat clipul ăla al lui când intră el în apă şi iese cu calul, cu nu ştiu ce… Şi mi-a zis: 'Domne, eu sunt deja pe drumul luminii, eu sunt Preşedintele României, am venit să mă văd cu nişte prieteni sârbi, ruşi, am nevoie de ajutor şi de sprijin'", afirmă Sebastian Ghiţă în înregistrareat făcută publică de jurnalistul Cristian Ciupercă", potrivit News.ro.

De asemenera, Sebastian Ghiţă afirmă că i s-a părut "ciudat" şi că Georgescu i-ar fi declarat că este susţinut de "foşti ofiţeri, ofiţeri din structuri".

"Mi s-a părut ciudat rău de tot. Am stat vreo două-trei ore cu el. Foarte curios că acum ceva timp a început o anchetă a unei comisii de investigaţie americană care verifică legăturile lu’ Călin Georgescu ăsta cu ruşii, dacă a primit finanţare de la ruşi, chestii, trestii. Mie îmi e clar că e conectat şi că probabil ăia l-au sprijinit cu bani, cu relaţii şi sigur… adică ceva făcea el acolo în Serbia, cu sârbi, cu ruşi. Foarte ciudat mi s-a părut! Mi-a zis că el e susţinut de d-ăştia, de foşti ofiţeri, ofiţeri din structuri şi că are suport masiv şi că sigur… ceva mesianic aşa, că ţara se va întoarce spre el. Foarte… foarte curios!", a spus Sebastian Ghiţă.

Călin Georgescu a comentat la un post de televiziune afirmaţiile lui Sebastian Ghiţă, confirmând întâlnirea, despre care a susţinut însă că făcea parte dintr-o strategie a sa.

"Este adevărat că m‑am văzut cu dânsul (Sebastian Ghiţă – n.r.) la Belgrad, însă pot să vă spun un lucru, în premieră: m‑am văzut atât cu dânsul, cât şi cu alţi 7–8 similari, cărora le‑am cerut ajutorul cu un singur scop: să nu mi‑l dea. Asta a fost strategia mea, pentru că ulterior, după ce am stat de vorbă cu cei 7–8, am auzit din partea serviciilor române de informaţii: 'Georgescu nu are bani, nu are cum să câştige, stăm liniştiţi'. Şi atunci m‑am înscris în cursă. Am făcut acest lucru absolut deliberat", a susţinut Călin Georgescu.

