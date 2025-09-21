Antena Meniu Search
Coşmarul de după vacanţă: A primit o factură de 37.000 de euro după un sejur de 7 zile. Cum s-a întâmplat

Un francez în vârstă de 63 de ani, plecat în vacanță în Maroc timp de o săptămână, s-a trezit cu o factură uriașă din partea operatorului de telefonie mobilă, de peste 37.000 de euro. Bărbatul susține că este o eroare dar operatorul are o altă versiune şi cele două părţi se vor întâlni în instanţă, scriu Le Parisien France Info.

la 21.09.2025 , 14:04
Coşmarul de după vacanţă: A primit o factură de 37.000 de euro după un sejur de 7 zile. Cum s-a întâmplat

Conform publicației Le Parisien, cea mai mare parte a facturii ar fi fost generată în noaptea de 2 mai, între orele 3:39 și 6:34, când bărbatului i-au fost taxate în mod repetat pachete de câte 225 de euro. El susține că suma uriașă s-a adunat în doar câteva ore.

"Toată noaptea, între orele 3 și 6 dimineața, am fost taxat cu 250 de euro la fiecare două minute. Vă dați seama ce înseamnă asta? Trebuie să muncesc câțiva ani ca să câștig acești bani. Mi se pare halucinant", a declarat păgubitul Dominique Lefèvre, citat de France Info.

Acesta spune că nu și-a folosit telefonul pe timpul nopții și că nu a fost informat corespunzător despre costurile suplimentare. Când s-a trezit dimineața, a găsit un SMS în care era anunțat că a ajuns deja la un consum de 30.000 de euro.

Articolul continuă după reclamă

De partea cealaltă, opratorul de telefonie mobilă afirmă că bărbatul și-ar fi dat acordul pentru depășirea traficului inclus în abonament și că a primit 16 SMS-uri de avertizare.

"Serviciul nostru de prevenție a făcut tot ce era necesar pentru a informa clientul", a precizat compania într-un comunicat.

Păgubitul plănuieşte să meargă în instanţă

Operatorul consideră factura valabilă, însă clientul a angajat un avocat și vrea să meargă în instanță.

"Dacă va trebui să plătesc o astfel de notă, financiar este foarte complicat", a recunoscut Lefèvre.

Specialiștii recomandă ca, în afara Uniunii Europene, utilizatorii să își dezactiveze datele mobile și să folosească Wi-Fi, iar în cazul unor sejururi mai lungi, să cumpere o cartelă SIM locală.

