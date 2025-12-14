Antena Meniu Search
Cristiano Ronaldo intră în universul Fast and Furious. Zvonurile au fost confirmate chiar de Vin Diesel. Actorul american a anunţat, într-o postare pe reţelele de socializare, că un rol special a fost scris pentru starul portughez în următorul film Furios şi iute, programat să apară în 2027, al 11-lea film din serie. Actorul a ataşat şi o fotografie cu fotbalistul.

de Redactia Observator

la 14.12.2025 , 09:57

Vin Diesel, starul și producătorul iubitei francize "Fast & Furious", a sugerat implicarea jucătorului profesionist de fotbal Cristiano Ronaldo în următorul film al seriei, într-o postare pe Instagram, vineri. Cei doi au pozat împreună, iar actorul a dezvăluit că a creat un rol special pentru Ronaldo", transmite The Hollywood Reporter.

"Toată lumea întreba dacă va fi în mitologia Fast… Trebuie să vă spun că este adevărat. Am scris un rol pentru el",  a scris Diesel în postare.

Deși nu a fost confirmat oficial că starul fotbalului va apărea în al 11-lea film Fast, Diesel a declarat recent că personajul lui Paul Walker, Brian O’Conner, ar putea să apară în film. La Fuel Fest, în iunie, actorul a dezvăluit că filmul va fi lansat în aprilie 2027, o dată agreată cu Universal Studios.

