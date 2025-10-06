Criză în Franţa. Premierul Sebastien Lecornu a demisionat la mai puţin de 24 de ore după ce a format Cabinetul

Premierul francez Sebastien Lecornu şi-a prezentat luni demisia, după ce noul Guvern a fost criticat din toate părţile, scrie Le Figaro.

Sebastien Lecornu și-a prezentat, luni, demisia care a fost acceptată de Emmanuel Macron, devenind astfel premierul cu cel mai scurt mandat din istoria Franței, după doar 27 de zile de la nominalizare, scrie Le Figaro.

La câteva minute după acest anunţ, președintele Rassemblement National, Jordan Bardella, a reacționat și a cerut dizolvarea Adunării Naționale, trimițând francezii din nou la urne. "Foarte probabil, va urma un nou scrutin în săptămânile următoare, dacă nu în următoarele luni, iar Rassemblement National va fi pregătit să își asume responsabilitățile", a declarat Bardella.

Noua echipă guvernamentală, criticată din toate părţile

Preşedinţia franceză a dezvăluit duminică echipa noului guvern condus de premierul Sébastien Lecornu şi compus din 18 miniştri, al treilea executiv într-un an, transmite AFP. Noul guvern a fost format după aproape patru săptămâni de negocieri.

Bruno Le Maire, fost ministru al economiei (2017-2024), revine în guvern ca ministru al Armatelor, succedându-i lui Lecornu. Numeroşi miniştri au fost numiţi în aceleaşi funcţii ca şi în precedentul guvern condus de Francois Bayrou, printre ei remarcându-se Jean-Noël Barrot la Afaceri Externe, Bruno Retailleau la Interne şi Gérald Darmanin la Justiţie.

Roland Lescure, un apropiat al preşedintelui Emmanuel Macron, va fi ministru al economiei şi finanţelor. Lui îi va reveni greaua responsabilitate de a prezenta un proiect de buget pentru 2026 care să fie acceptat de către parlament, într-un context foarte dificil pentru finanţele publice, cu o datorie de 3.300 miliarde de euro, reprezentând peste 115% din PIB.

