Cu 1.000 € pe lună, un britanic se simte ca un rege în această țară. A venit ca turist și a rămas definitiv

Un britanic de 31 de ani s-a mutat în Thailanda în urmă cu trei ani și spune că nu ar mai renunța la viața pe care și-a construit-o acolo, scrie Blic .

Mek Haycock, originar din Wolverhampton, a ajuns în Thailanda cu gândul de a călători prin Asia de Sud-Est, de a filma videoclipuri și de a câștiga bani lucrând în baruri. Între timp, s-a îndrăgostit de viața din această țară și a decis să rămână.

Astăzi, locuiește împreună cu iubita sa și cele două pisici în apropiere de centrul orașului Pattaya. Are mașină, motocicletă și își conduce propria afacere, un bar numit Deluzion.

Cât îl costă viața în Thailanda

Mek spune că diferența dintre costurile de trai din Thailanda și cele din Marea Britanie este uriașă, în special când vine vorba despre cheltuielile de zi cu zi.

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Pentru o casă cu trei dormitoare plătește aproximativ 580 de lire sterline (684 de euro) pe lună. Facturile la apă și electricitate ajung la circa 25 de lire (29 de euro), iar mâncarea îl costă aproximativ 150 de lire (177 de euro) lunar. "Diferența este ca de la cer la pământ. Costurile vieții în Marea Britanie sunt extrem de mari, mai ales când aduni toate facturile lunare", spune britanicul.

Acesta explică faptul că, în țara natală, bugetul este afectat și de cheltuieli suplimentare, precum asigurarea auto, taxele pentru mașină, inspecțiile tehnice, abonamentele de telefonie mobilă și internetul.

De exemplu, un telefon iPhone nou, cu un abonament bun de internet mobil, poate costa aproximativ 100 de lire sterline (118 euro) pe lună în Marea Britanie. În Thailanda, un pachet similar ar ajunge la circa 20 de lire (23 de euro), susține el.

Și-a deschis propria afacere

Mutarea în Thailanda i-a oferit și oportunități profesionale. Între timp, Mek și-a dezvoltat propria afacere și spune că acum câștigă mai mult decât a câștigat vreodată. "Aici, aceiași bani îți permit să ai o casă frumoasă, mâncare bună, să ieși des în oraș, să te bucuri de un stil de viață mult mai plăcut", explică el.

Programul său este departe de rutina obișnuită de la 9 la 17. Își petrece timpul filmând videoclipuri, merge la plajă și în baruri și îi ajută pe cei care sunt interesați să se mute în Thailanda. Seara ajunge adesea la propriul bar, după care se întoarce acasă, unde îl așteaptă iubita și cele două pisici. "Cel mai mult îmi place sentimentul de libertate pe care îl am în Thailanda. Aici mi-am construit o viață pe care mi-ar fi mult mai greu să o am acasă", spune britanicul.