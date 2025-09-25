Mai sunt 3 zile până la alegerile parlamentare din Republica Moldova, probabil cele mai importante din istoria ţării. Duminică, moldovenii de peste Prut sunt chemaţi la urne pentru a alege direcţia în care va merge ţara lor - spre Vest sau spre Est. Până atunci, nu trece nicio zi fără ca autorităţile să nu descopere tentative de fraudare a acestor alegeri.

Este clar că alegerile de duminică de la Chișinău reprezintă ultimul test în parcurgerea drumului pro-european și integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și de aici interesul ridicat al Federației Ruse, folosind resurse la cote fără precedent pentru a influența scrutinul pentru alegerile parlamentare.

În fiecare zi, autoritățile de la Chișinău fac publice date despre percheziții, rețineri, rețele destructurate care au legătură directă cu influența Kremlinului, fie cu mituirea alegătorilor, fie cu buletine de vot deja tipărite, cum este cazul făcut public unei tipografii din Chișinău, unde au fost găsite 200 de buletine deja ștampilate în dreptul blocului Alianței din care face parte primarul Chișinăului, Ion Ceban.

Mesaje virale anti-UE și anti-guvern, amplificate de troli

De asemenea, există şi o armată de troli pe TikTok și Facebook, sute de video-uri rostogolite în online care au ajuns să facă milioane de vizualizări cu mesaje anti Uniunea Europeană, anti Partidul de la guvernare. Și în tot acest joc cu mize foarte mari electorale pentru securitatea țării și nu doar pentru securitea țării, ci și pentru securinatea regiunii, în câteva ore va fi adus la Chișinău oligarhul moldovean Vlad Plahodniuc, cel care stă în spatele jafului secolului de un miliard de la Banca Națională din 2014.

Așadar, sunt zile tensionate până la scrutinul de duminică, iar Federația Rusă face orice ca să capteze Republica Moldova în joc. De altfel, și premierul Republicii Moldova spunea recent că Moldova este sub asediu în acest moment.

