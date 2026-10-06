Cum a ajuns Marea Neagră zonă directă de război și de ce au explodat atacurile lângă România și Bulgaria

Atacuri în lanț cu drone în Marea Neagră. Două nave, dintre care una încărcată cu grâu, au fost lovite azi în zona economică exclusivă a Bulgariei. Una dintre ele s-a scufundat. Asta după ce ieri o navă turcească, cu porumb, a fost scufundată în zona economică exclusivă a României, în apropierea unei platforme petroliere operate de OMV Petrom.

Ucraina și presa internațională acuză Rusia de atacurile recente din largul României și Bulgariei. Tot azi, autoritățile ucrainene au anunțat că o dronă rusească a lovit în Marea Neagră o navă sub pavilionul Insulelor Marshall, încărcată cu ulei de rapiță. Ruta și poziția exactă a navei nu au fost comunicate.

Potrivit presei de la Kiev, Ucraina riscă să piardă cel puțin 8 miliarde de dolari din veniturile de export pe iunie 2026-iunie 2027, dacă blocada rușilor continuă în Marea Neagră.

De ce s-au înmulțit atacurile cu drone din Marea Neagră

Ucraina și-a intensificat la începutul verii campania cu drone împotriva petrolierelor fantomă rusești și altor ținte din Marea Neagră. Ca răspuns, Rusia și-a intensificat, la rândul ei, atacurile asupra porturilor ucrainene și asupra navelor pe care Ucraina se bazează pentru exporturile care îi susțin economia. Practic, căile maritime internaționale din Marea Neagră au ajuns o zonă directă de război.

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Noua fază de conflict din Marea Neagră este o urmare a faptului că, din acest an, ambele tabere au dezvoltat și folosesc tot mai mult drone aeriene și maritime mai puternice și cu rază mare de acțiune.

Din cauza înmulțirii acestor atacuri, pe 16 septembrie, Joint War Committee, un comitet al pieței londoneze de asigurări maritime, a transmis, într-o circulară, că a mărit zona de risc la aproape toată Marea Neagră și Marea Azov. Sunt exceptate doar apele teritoriale ale Bulgariei, României, Turciei și Georgiei, adică o fâșie de până la 12 mile marine, aproximativ 22 de kilometri de la coastă.

Decizia arată că securitatea în Marea Neagră continuă să se deterioreze grav, explică site-ul bulgar maritime.bg. Dintr-un coridor comercial regional, întregul bazin al Mării Negre a ajuns o arenă militară cu risc ridicat. Pentru navele comerciale, asta înseamnă asigurări mai scumpe, care se traduc în prețuri de transport mai mari pentru încărcături cum ar fi cereale și combustibili.

Unele nave aleg rute pe lângă România și Bulgaria pentru a reduce costurile de asigurare

Ca să evite zonele cu cost ridicat de asigurare, unele vase navighează foarte aproape de coastele Turciei, Bulgariei și României. Nici această soluție nu este însă lipsită de probleme. Rutele de pe culoarele apropiate de coastă sunt mai lungi și mai aglomerate, deci crește și riscul de accidente de navigație. Un alt pericol este legat de navele abandonate pe mare după ce au fost avariate.

Ce se știe despre navele lovite în largul Bulgariei

Marți, în jurul orei 3 dimineața, la aproximativ 70 de mile marine est de orașul bulgar Byala, au fost lovite două nave.

Nava Able, sub pavilion Palau, transporta grâu, plecase din Galați și trebuia să ajungă la Istanbul. A doua navă, Alfa Watan, sub pavilion Togo, a suferit daune grave și s-a scufundat. Venea din Egipt și urma să ajungă la Sulina. Nu este clar încă ce încărcătură avea.

În ajutorul ambelor nave a venit feribotul bulgăresc Dioscuria, care se afla în zonă. În apropierea navei scufundate au găsit o barcă, trei plute răsturnate și veste de salvare, însă nicio persoană. Soarta echipajului rămâne necunoscută, sunt în continuare dați dispăruți.

La bordul vasului Able a izbucnit un incendiu puternic, iar cei 18 membri ai echipajului au abandonat nava. Ei au fost salvați de feribotul bulgăresc, au primit ajutor medical, apoi au fost preluați pentru evacuare spre țărm.

Reacția Bulgariei: Atac absolut inacceptabil

Atacurile au provocat o reacție rapidă a autorităților bulgare care au convocat o reuniune de criză. Surse din industria navală au declarat pentru Reuters că ar fi primul atac de acest fel comis în zona economică exclusivă a Bulgariei.

"Este un atac absolut inacceptabil în zona economică exclusivă a Bulgariei. Este o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a dreptului maritim", a reacționat premierul bulgar Rumen Radev. Potrivit acestuia, cele două nave au fost atacate cu drone navale și aeriene.

Unul dintre bărbații răniți de pe Able suferise arsuri, iar celălalt prezenta un traumatism cranian. Ceilalți 16 membri ai echipajului au fost transportați cu o navă de patrulare a poliției de frontieră. Conform informațiilor furnizate de Radev, 11 dintre membrii echipajului sunt cetățeni turci, iar șapte sunt cetățeni indieni.

Reuters: Primele evaluări indică un atac rusesc, în apele Bulgariei

Premierul bulgar a avertizat că războiul se extinde din punct de vedere geografic și sporește riscul unui conflict global, adăugând că escaladarea a ajuns acum până la atacuri asupra navelor comerciale civile.

"Ceea ce se întâmplă perturbă grav navigația în Marea Neagră, duce la o creștere și mai mare a costurilor de asigurare și face transportul maritim extrem de dificil", a declarat Radev.

Radev nu a spus cine s-a aflat în spatele atacului, dar a făcut referire la războiul din Ucraina. Primele evaluări indică un atac rusesc, scrie și Reuters, citând o sursă din domeniul securității maritime.

Ce se știe despre nava atacată ieri în apropierea platformei Pescăruș

Vasul Royad Mammadov, sub pavilionul statului St. Kitts și Nevis, dar operat de o companie turcă, transporta porumb din Ucraina spre Italia. A luat foc și s-a scufundat pe 5 octombrie în zona economică exclusivă a României, la circa 30 de mile marine de Sfântu Gheorghe.

Două persoane au murit și 11 au fost salvate. Nava venea din portul ucrainean Izmail și se îndrepta spre Ravenna, Italia. La bord se aflau cetățeni azeri și indieni. Incidentul s-a produs în zona platformei offshore Pescăruș, operată de OMV Petrom. Compania a precizat că incidentul nu a afectat operațiunile sau siguranța personalului și că platforma funcționa normal.

Autoritățile române și bulgare nu au spus clar cine se află în spatele atacurilor, dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat vina ieri explicit pe Rusia, spunând că nava de lângă România a fost lovită de două drone rusești.

Putin a exclus să oprească atacurile în Marea Neagră

Moscova nu a comentat până acum acuzațiile privind atacurile asupra navelor din apropierea României și Bulgariei. Însă Vladimir Putin a exclus săptămâna trecută să oprească loviturile asupra țintelor ucrainene din zona Mării Negre.

Versiunea Kremlinului este că, pentru Moscova, este important să oprească livrările de armament și combustibil către Ucraina prin Marea Neagră.