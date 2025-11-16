Buzele pline şi pomeţii proeminenţi au devenit arme politice în Statele Unite. Tot mai multe femei apropiate de preşedintele Donald Trump apelează la operaţii estetice pentru a obţine un aspect denumit "faţa MAGA", care să demonstreze apartenenţa la mişcarea politică republicană.

Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a redefinit criteriile frumuseţii în Statele Unite. Noul model include păr blond, lung și ondulat, machiaj intens, care include sprâncene bine definite, și intervenţii chirurgicale la nivelul feţei. Şefa departamentului de Securitate Internă şi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe sunt doar două dintre reprezentantele noului curent.

"Laura Loomer aproape sigur a suferit o operaţie de rinoplastie. Forma feţei a devenit foarte deformată. Şi cred că asta e din cauza injecţiilor" a explicat chirurgul plastician Gary Motykie.

Presa de peste Ocean crede că noul trend este inspirat de cerinţele lui Donald Trump, care le-ar fi impus inclusiv angajatelor sale de la Mar-A-Lago să se îmbrace cât mai feminin. De altfel, miliardarul republican nu şi-a ascuns deloc admiraţia pentru purtătoarea sa de cuvânt.

"A devenit o vedetă. Faţa ei, creierul ei, buzele acelea care se mişcă precum o mitralieră. Este în cameră? […] Este o vedetă!" a punctat Donald Trump.

Ce spun specialiştii despre "look-ul MAGA"

Aspectul fizic al femeilor MAGA, aşa cum sunt ele cunoscute, este completat cu discursuri despre credinţa în Dumnezeu şi despre valorile sociale tradiţionale. Specialiştii spun că totul este un mod de a semnala tuturor femeilor că valoarea lor depinde de atractivitatea lor pentru bărbați.

"Sunteţi martorele unei revoluţii culturale. [...] Mai puţină muncă obositoare, mai mulţi copii. Mai puţin feminism, mai multă feminitate" a spus realizatoarea de podcast Alex Clark.

Noul curent a prins şi la bărbaţi. Cea mai des solicitată intervenţie estetică

Noul curent a prins şi la bărbaţii republicani. În ultimii ani, chirurgii au raportat o creștere semnificativă a numărului de clienți de sex masculin care solicită linii ale maxilarului mai puternice.

Mişcarea MAGA riscă acum să se fragmenteze. Marjorie Taylor Greene a fost una dintre cele mai importante aliate ale lui Donald Trump şi faţa curentului Make America Great Again. Ea a decis să se dezică de preşedintele american în urma legăturilor sale cu pedofilul Jeffrey Epstein.

"Poporul american merită să vadă transparenţă din partea guvernului. Oamenii bogaţi şi puternici nu ar trebui să fie protejaţi. Este foarte greşit" a declarat politiciana republicană Marjorie Taylor Greene.

Marjorie Taylor Greene şi alți 4 republicani vor vota, săptămâna viitoare, alături de cei 241 de democraţi, pentru desecretizarea dosarelor în care se află detaliile despre victimele şi complicii lui Jeffrey Epstein.

