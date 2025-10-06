Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €

Un bărbat de 45 de ani, cetăţean român, a fost arestat în apropiere de Milano, după ce ar fi modificat contorul electric pentru a evita plata energiei timp de aproape un deceniu. Prejudiciul adus companiei de electricitate a fost estimat la peste 26.000 de euro.

Carabinierii din Sesto San Giovanni l-au arestat pe bărbatul de 45 de ani, acuzat de furt agravat de energie electrică, în după-amiaza zilei de 3 octombrie. Potrivit publicației Il Gazettino Metropolitano, intervenția a avut loc în urma unei sesizări primite de la compania Enel, după ce tehnicienii au descoperit că sistemul de măsurare a consumului fusese modificat.

Modificarea contorului, descoperită de tehnicienii Enel

Verificările efectuate de specialiști au arătat că bărbatul, unic chiriaș al locuinței și titular al contractului de închiriere, a manevrat contorul electric, împiedicând înregistrarea reală a consumului.

"Manomisiunea a cauzat din 2016 până în prezent un prejudiciu economic companiei de energie de 26.860 de euro", au precizat sursele citate.

După confirmarea arestării, autoritățile italiene au decis ca bărbatul să fie plasat sub control judiciar, cu obligația de a se prezenta periodic la poliție.

Ancheta continuă pentru a stabili perioada exactă în care a fost folosit sistemul modificat și dacă bărbatul a acționat singur.

