O femeie s-a trezit cu o factură la apă de 56.000€. Locuieşte singură dintr-un salariu de 1.200€
O femeie din Italia a tras o spaimă soră cu moartea după ce a primit două facturi la apă cu suma totală de 56.000 de euro.
Femeia locuieşte singură şi are un salariu de aproximativ 1.200 de euro pe lună. Când s-a trezit cu cele două facturi, una de 29.650,39 euro și cealaltă de 25.819,49 euro, italianca s-a adresat Protecţiei Consumatorilor, scrie FanPage.
"O astfel de factură nu putea fi decât o eroare: 56.000 de euro de apă ar putea umple mai multe piscine olimpice", a explicat Lucia Lusenti, coordonatoarea asociației Federconsumatori din Reggio Emilia.
Au fost demarate imediat verificările, descoperindu-se că suma nu reflecta consumul efectiv, ci este vorba despre o scurgere ascunsă, și nu un consum real de apă. Din fericire, factura a fost recalculată şi redusă cu peste 90% din valoarea iniţială. Ba mai mult, femeia a beneficiat de fondul de urgență care a acoperit o mare parte din costurile reale ale consumului.
Cmpania Iren-Arca a subliniat importanța contactării serviciului de relații cu clienții în cazul primirii unor facturi neobișnuit de mari, pentru clarificări și evitarea unor costuri nejustificate.
