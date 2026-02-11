O femeie din Italia a tras o spaimă soră cu moartea după ce a primit două facturi la apă cu suma totală de 56.000 de euro.

O femeie s-a trezit cu o factură la apă de 56.000€. Locuieşte singură dintr-un salariu de 1.200€ - Shutterstock

Femeia locuieşte singură şi are un salariu de aproximativ 1.200 de euro pe lună. Când s-a trezit cu cele două facturi, una de 29.650,39 euro și cealaltă de 25.819,49 euro, italianca s-a adresat Protecţiei Consumatorilor, scrie FanPage.

"O astfel de factură nu putea fi decât o eroare: 56.000 de euro de apă ar putea umple mai multe piscine olimpice", a explicat Lucia Lusenti, coordonatoarea asociației Federconsumatori din Reggio Emilia.

Au fost demarate imediat verificările, descoperindu-se că suma nu reflecta consumul efectiv, ci este vorba despre o scurgere ascunsă, și nu un consum real de apă. Din fericire, factura a fost recalculată şi redusă cu peste 90% din valoarea iniţială. Ba mai mult, femeia a beneficiat de fondul de urgență care a acoperit o mare parte din costurile reale ale consumului.

Articolul continuă după reclamă

Cmpania Iren-Arca a subliniat importanța contactării serviciului de relații cu clienții în cazul primirii unor facturi neobișnuit de mari, pentru clarificări și evitarea unor costuri nejustificate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰