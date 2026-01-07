Cum a sprijinit Marea Britanie operațiunea SUA de capturare a petrolierului rusesc "Marinera"

Regatul Unit a acordat asistență militară Statelor Unite în cadrul operațiunii de interceptare a petrolierului rusesc "Marinera" în Atlanticul de Nord, a transmis miercuri Ministerul britanic al Apărării. În replică, Rusia a acuzat o încălcare a normelor internaționale de navigație, potrivit agențiilor Reuters și EFE, informează Agerpres.

Acest petrolier, denumit inițial "Bella 1" și aflat sub sancțiuni americane din 2024 pentru presupuse legături cu Iranul, era urmărit de Garda de Coastă a SUA încă din 21 decembrie, în timp ce se deplasa fără încărcătură spre Venezuela, și reușise să scape unei prime tentative americane de interceptare.

Între timp, petrolierul a fost redenumit "Marinera", a fost înregistrat în Rusia și a arborat pavilion rusesc. Nava a fost localizată miercuri dimineață în zona Atlanticului de Nord, unde a fost interceptată de marina militară americană, deși Rusia trimisese în zonă cel puțin o navă militară sau un submarin pentru a-l escorta și a avertizat SUA și celelalte state occidentale să respecte libertatea de navigație în apele internaționale.

Operațiunea de interceptare a petrolierului s-a desfășurat cu sprijin operativ britanic, a recunoscut Ministerul Apărării de la Londra, după relatări în acest sens apărute în presă. "Forțele armate britanice au oferit sprijin operativ planificat, inclusiv folosirea bazelor sale de către unitățile americane care au interceptat petrolierul Bella 1, în zona dintre Marea Britanie, Islanda și Groenlanda, în urma unei cereri de asistență din partea SUA", a declarat Ministerul britanic al Apărării într-un comunicat.

Într-o primă reacție de la Moscova, Ministerul rus al Transporturilor a confirmat că a pierdut contactul cu petrolierul "Marinera" și a denunțat "interceptarea ilegală" a acestuia în apele internaționale, acțiune pe care o consideră o încălcare a Convenției ONU privind Dreptul Mării.

"Conform regulilor Convenției ONU privind Dreptul Mării, în marea liberă se aplică regimul libertății de navigație și niciun stat nu are dreptul de a folosi forța împotriva navelor înregistrate legal în jurisdicțiile unor state terțe", a explicat ministerul rus, care a precizat că petrolierul "Marinera" a primit "permisiunea temporară de a naviga sub pavilion rusesc pe 24 decembrie 2015, permisiune acordată în conformitate cu legislația rusă și dreptul internațional."

La rândul său, Ministerul rus de Externe a cerut Statelor Unite un "tratament uman și demn" pentru membrii echipajului petrolierului sechestrat, dintre care unii sunt cetățeni ruși, și să le permită acestora repatrierea rapidă.

