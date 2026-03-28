Galerie foto Cum arată apartamentul din Paris al lui Brigitte Bardot. Este scos la vânzare pentru 7.900.000 euro

Apartamentul de lux care i-a aparținut lui Brigitte Bardot este scos la vânzate pentru 7.900.000 de euro. Reședința Art Deco spectaculoasă este situată în inima exclusivistului arondisment 16, în cartierul OECD din Paris.

de Redactia Observator

la 28.03.2026 , 17:40
Fostul cuib de iubire al actriței franceze și al lui Gunter Sachs în anii ’60, această proprietate de 467 mp impresionează prin saloane cu dublă înălțime, pardoseli din onix și marmură, vitralii Tiffany și o oglindă monumentală provenită de pe pachebotul France.

Renovat complet în 2018, apartamentul își păstrează farmecul glamour, de la baia din marmură mov a lui Bardot până la pereții din catifea roșie inspirați de legendarul club al lui Régine.

Un cinematograf privat, o sală de sport, o cramă și o splendidă grădină de iarnă de 52 mp completează această proprietate unică. O veritabilă piesă de istorie pariziană și cinematografică, pregătită pentru un nou capitol.

Iar prețul este pe măsură: 7.900.000. Apartamentul cu patru dormitoare este listat de compania kretzfamilyrealestate.

