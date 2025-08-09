Cum arată "burgerul inventat de însuşi Kim Jong Un". Ruşii plătesc 2.000 euro pe un sejur în Coreea de Nord

Kim Jong Un vrea să stimuleze turismul în Coreea de Nord şi a încheiat un parteneriat cu Rusia, ţară pe care o sprijină cu armament în războiul lui Putin din Ucraina.

Coreea de Nord face paşi pentru a stimula turismul în ţara considerată un adevărat lagăr al secolului 21. Dictatorul Kim Jong Un, care sprijină războiul lui Putin din Ucraina, a încheiat un parteneriat cu Rusia pentru a populariza staţiunea nou deschisă de la Wonsan Kalma. Potrivit presei ruse, turiştii pot ajunge în Coreea de Nord contra sumei de circa 190.000 ruble, adică aproximativ 2.050 de euro de persoană. Sejurul are o durată de 8 zile, iar serviciile sunt, spun nord coreenii, "de 5 stele".

Turiştii ruşi, primiţi de o delegaţie oficială

Publicaţia The Moscow Times notează că primii turişti ruşi care au ajuns în Coreea de Nord de la Vladivostok au fost primiţi "ca nişte adevărate vedete". Oficiali locali şi zeci de cetăţeni au fost trimişi să-i întâmpine, să le cânte şi să danseze.

"Ne-au primit cu muzică, cântece şi dansuri. Şi aveau şi camere video", a relatat Aleksei Zorin, un turist rus, de 42 de ani, originar din Moscova.

"Chiar ne-am simţit cei mai importanţi oameni de pe Pământ", a spus şi Anastasia Samsonova, conform publicaţiei Moscow Times.

Turiştii au spus că au avut acces la plimări cu ATV-ul şi cu Jet Ski-ul, da şi că hotelul în care au fost cazaţi avea piscine, jacuzzi şi restaurante cu specific internaţional: de la asiatic, până la european.

Urmăriţi pas cu pas: "Nu poţi ieşi fără ghid"

În ciuda aparenţelor, turiştii ruşi care merg în Coreea de Nord nu au chiar libertatea pe care o au alţi turişti care merg în vacanţă.

Ruşii au povestit că "nu puteam ieşi din hotel fără ghid pentru că paznicii au instrucţiuni să nu permită aşa ceva". De asemenea, orice ieşire în afara "perimetrului de securitate" se face după o organizare minuţioasă şi nu durează foarte mult.

Au gustat din "burgerul inventat de Kim Jong Un"

De asemenea, publicaţia Nexta a publicat un o filmară făcută de o turistă din Rusia în Coreea de Nord. Aceasta a realizat un clip scurt în care arată conţinutul unui pachet cu diverse gustări primite. Printre acestea şi un şenvis despre care i s-a spus că a fost "inventat de însuşi Kim Jong Un".

Kim Jong Un, "sprijit necondiţionat pentru Rusia"

Liderul nord-coreeana transmis Moscovei un "sprijin necondiționat" în privința războiului din Ucraina. Acesta a trimis, de altfel, vagoane întregi de armament greu, dar şi soldaţi care să lupte în estul Ucrainei. Dictatorul de la Phenian i-a primit de mai multe ori pe reprezentanţii lui Putin, între care Serghei Şoigu ori Serghei Lavrov.

Kim Jong Un, şi-a exprimat "convingerea că Rusia va învinge, ca întotdeauna, în cauza sa sacră de a căuta dreptatea". În paralel, el a ameninţat Coreea de Sud, dar şi Statele Unite ale Americii.

