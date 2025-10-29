Cum explică armata SUA retragerea unei brigăzi din România: "Nu este o retragere americană din Europa"

Armata americană a anunțat miercuri că decizia de a nu trimite trupe în locul celor care se retrag din România nu echivalează cu o retragere a SUA din Europa, informează Reuters.

Reacţia SUA după retragerea unei brigăzi din România: "Nu este o retragere americană din Europa" - Hepta

"Echipa de luptă a Brigăzii a 2-a Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată se va redesfăşura aşa cum era programat în unitatea sa de origine din Kentucky, fără a fi înlocuită", a anunţat Armata SUA pentru Europa într-un comunicat de presă. "Aceasta nu este o retragere americană din Europa sau semnalul unui angajament mai redus faţă de NATO şi Articolul 5", a precizat armata SUA, adăugând că "această ajustare a posturii forţelor nu va schimba mediul de securitate din Europa".

Ambasadorul SUA la NATO: Statele Unite rămân angajate faţă de România

La rândul său, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că Statele Unite rămân angajate faţă de România.

"În cadrul NATO, aliați precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. De peste 20 de ani, România🇷🇴, în calitate de aliat NATO, colaborează constant cu Statele Unite🇺🇸 pentru a îndeplini obiectivele comune de apărare. Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată. Statele Unite rămân angajate față de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital și motor al securității în Europa. Prezența noastră solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul acordat misiunii Eastern Sentry", a declarat înaltul oficial american.

Ministrul apărării naţionale Ionuţ Moşteanu a anunţat miercuri că efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională.

Anunţul ministrului român a survenit după ce publicaţia ucraineană Kyiv Post a relatat marţi noapte că administraţia preşedintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldaţi americani din România şi şi-a notificat aliaţii occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele.

Comunicatul integral al Departamentului de Război al SUA despre retragerea parţială din România

"Ca parte a procesului deliberat al Secretarului de Război de a asigura o poziție echilibrată a forțelor militare americane, Brigada a 2-a Infanterie de Luptă din cadrul Diviziei 101 Aeropurtate se va retrage, conform programului, la unitatea de bază din Kentucky, fără a fi înlocuită. Aceasta nu reprezintă retragerea Statelor Unite din Europa sau un semnal al diminuării angajamentului față de NATO și articolul 5. Dimpotrivă, este un semnal pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene. Aliații noștri din NATO răspund apelului președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei. Această ajustare a poziției forțelor armate nu va schimba mediul de securitate din Europa. SUA mențin o prezență robustă pe întreg teritoriul european și își păstrează capacitatea de a mobiliza forțe și mijloace, pentru a îndeplini obiectivele din această zonă și pentru a sprijini prioritățile SUA, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a apăra aliații NATO", se arată în comunicat.

