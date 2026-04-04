Cum plănuieşte Trump să facă rost de 152 de milioane $ pentru redeschiderea celebrei închisori Alcatraz

Președintele SUA, Donald Trump, propune alocarea a 152 de milioane de dolari pentru redeschiderea celebrei închisori Alcatraz, închisă în 1963 și transformată între timp într-o atracție turistică. Planul a stârnit deja reacții dure din partea politicienilor din California.

Donald Trump a inclus în propunerea de buget pentru anul fiscal 2027 o sumă de 152 de milioane de dolari destinată redeschiderii închisorii Alcatraz, situată în apropiere de podul Golden Gate din San Francisco, potrivit BBC.

Documentul prevede fonduri pentru "reconstruirea Alcatraz ca o facilitate penitenciară modernă, de înaltă securitate", banii urmând să acopere primul an de costuri.

Planul face parte dintr-un pachet mai amplu de investiții de 1,7 miliarde de dolari în sistemul penitenciar federal.

Critici dure din partea politicienilor

Propunerea a fost întâmpinată cu scepticism de mai mulți politicieni din California, care ridică semne de întrebare privind costurile reale și dificultățile logistice.

Fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a criticat dur inițiativa.

"Reconstruirea Alcatraz ca închisoare modernă este o idee stupidă, care nu ar fi decât o risipă de bani publici și o insultă la adresa inteligenței americanilor."

Ea a mai spus că propunerea este "absurdă în sine și ar trebui respinsă fără ezitare".

Probleme logistice și costuri ridicate

Criticii subliniază că insula nu dispune de apă curentă sau sistem de canalizare, iar toate resursele trebuie transportate cu barca.

La momentul închiderii, în 1963, Alcatraz era de trei ori mai scump de operat decât orice altă închisoare federală, potrivit Biroului Federal al Penitenciarelor.

În plus, transformarea sa din nou în penitenciar ar însemna pierderea unui obiectiv turistic emblematic pentru San Francisco.

În prezent, situl este administrat de National Park Service și generează aproximativ 60 de milioane de dolari anual din turism.

Un simbol al sistemului penitenciar american

Alcatraz, cunoscută și sub numele de "The Rock", a fost inițial un fort militar, apoi închisoare militară și, din anii 1930, penitenciar federal.

De-a lungul timpului, aici au fost închiși unii dintre cei mai cunoscuți infractori din SUA, precum Al Capone, Mickey Cohen sau George "Machine Gun" Kelly.

Anul trecut, într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a anunțat că va direcționa "Biroul Penitenciarelor, împreună cu Departamentul de Justiție, FBI și Departamentul pentru Securitate Internă, să redeschidă un ALCATRAZ extins și reconstruit".

Noua închisoare ar urma să "găzduiască cei mai periculoși și violenți infractori ai Americii".

Pentru a deveni realitate, proiectul trebuie să fie aprobat de Congresul SUA.

De la închisoare la atracție turistică și decor de film

În ultimele decenii, Alcatraz a devenit o atracție turistică populară și un simbol cultural, fiind inclusă în numeroase filme celebre.

Printre acestea se numără "Birdman of Alcatraz" (1962), "Escape from Alcatraz" (1979) și "The Rock" (1996).

Denisa Gheorghe

