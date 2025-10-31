Milioane de oameni din întreaga lume sărbătoresc astăzi Halloween-ul. În Statele Unite, petrecerile au început mai devreme. De la Casa Albă, Donald şi Melania Trump au dat startul. Deşi n-au purtat costume tematice, preşedintele şi prima doamnă i-au întâmpinat cu multă căldură pe micii colindători. Bineînţeles că unele momente au ajuns virale pe reţelele sociale. Trump a pus un baton de ciocolată pe capul unui copil îmbrăcat ca DJ-ul american Marshmello!

La Casa Albă, colindătorii au ajuns cu o zi mai devreme. Au fost primiţi de Donald şi Melania Trump, care au optat pentru ţinute simple, şi nu pentru costume tematice. Şi decorul de anul acesta a fost unul la fel de modest. Pregătirile au fost coordonate de Melania.

Prima Doamnă i-a primit pe colindători îmbrăcată într-un palton bej şi a împărţit jucării şi bomboane alături de liderul american, care a purtat un costum şi o şapcă roşie.

Evenimentul s-a soldat şi cu momente virale pe reţelele sociale. În timpul evenimentului, Trump a pus un baton de ciocolată pe capul unui copil îmbrăcat ca DJ-ul american Marshmello. Un gest pe care liderul american l-a mai făcut şi în anul 2019.

Nu doar capitala Statelor Unite a îmbrăcat straie de sărbătoare

Casele din Manhattan, spre exemplu, se întrec în decoraţiuni care mai de care mai înfricoşătoare. Printre atracţiile de top se află o casă decorată cu un cap supradimensionat de porumbel ce iese printr-o fereastră. Aripile gigantice ale păsării se întind pe geamurile din lateral. Decorul e completat de alţi porumbei mai mici, cu ochii roşii.

În Franţa, costumele din acest an sunt inspirate de jaful de la Luvru. Oamenii se îmbracă în hoţi, iar costumele combină cagule, veste galbene şi bijuterii.

