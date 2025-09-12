"Cumpărați, cumpărați, cumpărați!" Danemarca, achiziție record de 9 mld. $ pentru apărare aeriană

Danemarca va investi 58 de miliarde de coroane daneze (9,11 miliarde de dolari) în sisteme europene de apărare aeriană, marcând cea mai mare achiziție de armament din istoria țării. Ministrul Apărării a explicat vineri că decizia vine pe fondul riscurilor majore de securitate, notează Reuters, conform Agerpres.

În februarie, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a ordonat armatei să "cumpere, cumpere, cumpere" echipamente în vederea pregătirii pentru o potenţială agresiune rusă în Europa.

Danemarca intenţionează să achiziţioneze opt sisteme, inclusiv platforma SAMP/T cu rază lungă de acţiune produsă de Eurosam, un consorţiu format din MBDA Franţa, MBDA Italia şi Thales, precum şi sisteme cu rază medie de acţiune fabricate de Norvegia, Germania sau Franţa.

"Nu există nicio îndoială că situaţia de securitate este dificilă", a declarat vineri ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen.

"Am văzut cum Rusia a încălcat spaţiul aerian polonez cu mai multe drone... Este un memento pentru noi toţi cu privire la importanţa consolidării puterii noastre de luptă", a adăugat el.

Polonia a doborât miercuri drone ruseşti suspecte în spaţiul său aerian, cu sprijinul avioanelor aliaţilor săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianţei militare occidentale a tras focuri de armă în timpul războiului Rusiei în Ucraina.

Sistemele europene pot fi livrate mai rapid şi mai ieftin decât sistemul american de apărare antirachetă Patriot, a declarat într-o conferinţă de presă Per Pugholm Olsen, şeful organizaţiei daneze de achiziţii şi logistică în domeniul apărării.

