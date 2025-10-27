Video Cuplu de români, arestat în Ungaria după ce a furat bijuterii de 30.000 de euro. Momentul, surprins de camere
Doi români au fost arestaţi în Ungaria după ce ar fi furat bijuterii în valoare de aproape 30.000 de euro. Cuplul, format dintr-un bărbat de 52 de ani şi o femeie de 46 de ani, ar fi comis astfel de jafuri în mai multe localităţi din Ungaria, scrie Pápai Médiacentrum. Cei doi au fost prinşi şi reţinuţi în Budapesta.
La mijlocul lunii august, autorităţile maghiare au fost informate în legătură cu furtul unor bijuterii de aur în valoare de 11 milioane de forinţi (aproximativ 28.300 de euro) dintr-un magazin din Balatonfüred.
Potrivit Pápai Médiacentrum, cei doi ar fi profitat de neatenţia asistenţilor de vânzări pentru a comite jafurile.
În urma investigaţiilor s-a stabilit faptul că suspecţii, un bărbat în vârstă de 52 de ani şi o femeie de 46 de ani, ambii români, au comis infracţiuni similare în Keszthely, Pápa, şi în Budapesta. În data de 23 octombrie, autorităţile din Budapesta i-au reţinut pe suspecţi.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰