Cutremur de 5,8 în Rusia. Seismul s-a produs în Kamchatka, la o adâncime de 10 km

Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 a lovit, sâmbătă dimineața, în apropierea regiunii Kamchatka din Rusia, potrivit GFZ, citat de Reuters.

Cutremurul cu magnitudinea de 5,8 a lovit sâmbătă coasta de est a regiunii Kamchatka, în extremitatea estică a Rusiei, a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ).

Cutremurul a avut o adâncime de 10 km, a precizat GFZ. Seismul s-a produs la ora 06.08 (ora României). Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 76km NE de Petropavlovsk-Kamchatsky.

