Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cutremur de 6,1 în Turcia, urmat de replici puternice. O clădire s-a prăbușit lângă epicentru

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,1, a zguduit duminică seara nord-vestul Turciei și a fost resimțit inclusiv la Istanbul. Seismul a fost urmat de mai multe replici și a provocat prăbușirea unei clădiri în apropierea epicentrului, autoritățile îndemnând oamenii să evite imobilele avariate, transmite AP, citat de Mediafax.

de Redactia Observator

la 10.08.2025 , 21:17
Cutremur de 6,1 grade în Turcia Cutremur de 6,1 în Turcia, urmat de replici puternice. O clădire s-a prăbușit lângă epicentru - Captura X

Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor și situațiilor de urgență a declarat că seismul a fost urmat de mai multe replici, inclusiv una cu magnitudinea de 4,6, și a îndemnat cetățenii să nu intre în clădirile avariate.

Presa locală relatează că cel puțin o clădire s-a prăbușit în orașul Sindirgi, situat în apropierea epicentrului seismului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Turcia se află pe o zonă cu falii majore, iar cutremurele sunt frecvente.

În 2023, un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a ucis peste 53.000 de persoane în Turcia și a distrus sau avariat sute de mii de clădiri în 11 provincii din sud și sud-est. Alte 6.000 de persoane au fost ucise în partea de nord din Siria.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cutremur seism turcia istanbul
Înapoi la Homepage
Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: “Au prostit oamenii”
Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: &#8220;Au prostit oamenii&#8221;
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Au intrat într-o casă funerară abandonată, dar au fost martorii unei scene macabre. Ce au putut să pățească trei tineri
Au intrat într-o casă funerară abandonată, dar au fost martorii unei scene macabre. Ce au putut să pățească trei tineri
Comentarii


Întrebarea zilei
Ești de acord cu interdicția de a cumpăra/vinde mașini dacă ai restanțe la impozite sau amenzi?
Observator » Ştiri externe » Cutremur de 6,1 în Turcia, urmat de replici puternice. O clădire s-a prăbușit lângă epicentru