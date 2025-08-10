Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,1, a zguduit duminică seara nord-vestul Turciei și a fost resimțit inclusiv la Istanbul. Seismul a fost urmat de mai multe replici și a provocat prăbușirea unei clădiri în apropierea epicentrului, autoritățile îndemnând oamenii să evite imobilele avariate, transmite AP, citat de Mediafax.

Cutremur de 6,1 în Turcia, urmat de replici puternice. O clădire s-a prăbușit lângă epicentru

Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor și situațiilor de urgență a declarat că seismul a fost urmat de mai multe replici, inclusiv una cu magnitudinea de 4,6, și a îndemnat cetățenii să nu intre în clădirile avariate.

Presa locală relatează că cel puțin o clădire s-a prăbușit în orașul Sindirgi, situat în apropierea epicentrului seismului.

Turcia se află pe o zonă cu falii majore, iar cutremurele sunt frecvente.

În 2023, un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a ucis peste 53.000 de persoane în Turcia și a distrus sau avariat sute de mii de clădiri în 11 provincii din sud și sud-est. Alte 6.000 de persoane au fost ucise în partea de nord din Siria.

