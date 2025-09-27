Cutremur în China. Mii de persoane au fost relocate şi mii de clădiri au fost avariate
Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 a lovit sâmbătă provincia Gansu din nord-vestul Chinei, rănind 11 persoane și provocând pagube materiale considerabile.
Seismul a avut loc la ora 5:49 în județul Longxi, la o adâncime de 10 kilometri, cu epicentrul situat la aproximativ 140 de kilometri sud-est de Lanzhou, capitala provinciei.
Unsprezece persoane au fost transportate la spitalele din zonă cu leziuni, dintre care cinci au fost internate pentru tratament suplimentar, starea lor fiind stabilă, conform televiziunii de stat CCTV și agenției Xinhua, conform Mediafax.
Cutremurul a distrus 17 case complet și a avariat peste 3.500 de clădiri rezidențiale.
Aproximativ 7.800 de persoane din județele Longxi și Zhangxian au fost relocate preventiv
Imaginile difuzate de presa de stat arată echipe de intervenție îndepărtând cărămizi și moloz cu lopețile. Unele porțiuni de drum au fost acoperite cu pietre și resturi, dar traficul se desfășura normal.
