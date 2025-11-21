Dacă Rusia atacă din nou Ucraina, NATO va răspunde militar. Textul garanțiilor de securitate oferite Ucrainei

Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate modelată după Articolul 5 al NATO, care ar obliga SUA și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii "comunități transatlantice", potrivit unui draft obținut de site-ul Axios.

Pe lângă garanția de securitate, planul de pace în 28 de puncte prevede o zonă demilitarizată între teritoriile controlate de Ucraina și Rusia. Rusia ar prelua controlul asupra întregii regiuni Donbas, iar din regiunile Herson și Zaporojie ar păstra practic ce a cucerit până la linia actuală a frontului. Niciun soldat NATO nu ar urma să staționeze pe teritoriul ucrainean. Armata ucraineană ar fi limitată la 600.000 de militari, mai puțin decât are în prezent (în jur de 800.000-850.000), dar semnificativ mai mult decât înainte de război (în jur de 250.000).

Dacă Rusia atacă din nou Ucraina, SUA şi aliaţii NATO vor răspunde prin forţă militară

Planul lui Trump obligă Ucraina la concesii dureroase, dar conține și o promisiune fără precedent, explică Axios. Obiectivul principal al președintelui Volodimir Zelenski în negocierile de pace este să obțină o garanție solidă de securitate din partea SUA și a Europei, iar pentru prima dată Trump pare dispus să i-o ofere. Planul în 28 de puncte prezentat joi de secretarul armatei americane, Dan Driscoll, lui Zelenski, prevede clar că "Ucraina va primi garanții de securitate fiabile".

Pe lângă acest document, oficialii americani le-au prezentat ucrainenilor și un draft referitor la garanțiile de securitate. Documentul precizează că orice "viitor atac armat semnificativ, deliberat și susținut" al Rusiei asupra Ucrainei "va fi considerat un atac ce amenință pacea și securitatea comunității transatlantice", iar SUA și aliații săi vor răspunde în consecință, inclusiv prin forță militară, explică Axios. Documentul conține spații pentru semnături din partea Ucrainei, SUA, UE, NATO și Rusiei. Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat că Rusia a fost informată despre aceste garanții, dar nu este clar dacă semnătura președintelui Vladimir Putin va fi, în cele din urmă, necesară.

Garanția de securitate acoperă o perioadă de 10 ani și ar putea fi reînnoită prin acord reciproc

Garanția de securitate ar urma să acopere inițial o perioadă de 10 ani și ar putea fi reînnoită prin acord reciproc. Autenticitatea documentului a fost confirmată pentru Axios de un oficial de rang înalt și o altă sursă informată, dar neprecizată. Oficialul a spus că propunerea trebuie discutată cu partenerii europeni și ar putea suferi modificări în cele din urmă, fiind doar un proiect. Același oficial a declarat că administrația Trump consideră garanția de securitate propusă drept "o mare victorie" pentru Zelenski și pentru securitatea pe termen lung a Ucrainei.

Axios punctează că, practic, Zelenski a primit o propunere de pace prin care i se cere să cedeze teritoriu ucrainean pe care Rusia nu l-a cucerit militar în prezent și să accepte reintegrarea Rusiei în comunitatea internațională, ceea ce presupune ridicarea sancțiunilor și amnistie pentru crimele de război. Dar, la schimb, primește o garanție mai solidă decât părea posibil până acum împotriva viitoarelor agresiuni rusești.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, care s-a ocupat de redactarea planului de pace în 28 de puncte, a discutat în weekend despre garanția de securitate cu consilierul pentru securitate națională al lui Zelenski, Rustem Umerov, iar aceasta a fost transmisă la rândul ei joi, în scris, președintelui ucrainean, a declarat oficialul american. Planul ar putea atrage critici din partea susținătorilor lui Trump, întrucât ar angaja, în esență, armata SUA să apere Ucraina în cazul unui alt război, susține Axios.

Textul garanției de securitate, tradus

"Acest cadru stabilește condițiile unui armistițiu între Ucraina și Federația Rusă și oferă o asigurare de securitate inspirată de principiile Articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, adaptate circumstanțelor acestui conflict și intereselor Statelor Unite și ale partenerilor săi europeni.

1.Statele Unite afirmă că un atac armat semnificativ, deliberat și susținut al Federației Ruse peste linia de armistițiu convenită în teritoriul ucrainean va fi considerat un atac ce amenință pacea și securitatea comunității transatlantice. În cazul unui asemenea eveniment, Președintele Statelor Unite va decide, în exercitarea autorității constituționale și după consultări imediate cu Ucraina, NATO și partenerii europeni, măsurile necesare pentru restabilirea securității. Aceste măsuri pot include forță armată, asistență de informații și logistică, acțiuni economice și diplomatice și alte măsuri considerate adecvate. Un mecanism comun de evaluare, împreună cu NATO și Ucraina, va analiza orice încălcare reclamată.

2. Membrii NATO, inclusiv Franța, Regatul Unit, Germania, Polonia și Finlanda, afirmă că securitatea Ucrainei este esențială pentru stabilitatea europeană și se angajează să acționeze împreună cu Statele Unite în cazul oricărei încălcări calificate, asigurând o postură de descurajare unitară și credibilă.

3. Acest cadru intră în vigoare la semnare și rămâne valabil timp de zece ani, reînnoibil prin acord reciproc. O Comisie Comună de Monitorizare, condusă de partenerii europeni cu participare americană, va supraveghea respectarea acordului.

Semnatari:

Ucraina

Federația Rusă

Statele Unite ale Americii

Uniunea Europeană

NATO"

