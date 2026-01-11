Președintele american Donald Trump a ordonat comandanților forțelor speciale să elaboreze un plan pentru invadarea Groenlandei, dar se confruntă cu rezistență din partea unor oficiali militari de rang înalt, porivit publicaţiei britanice Daily Mail.

Daily Mail: Trump a cerut deja un plan de invadare a Groenlandei. Generalii americani se opun - Getty Images

Surse citate de Daily Mail spun că strategi din jurul președintelui, conduși de consilierul politic Stephen Miller, s‑ar simți încurajaţi de presupusul succes al operațiunii militare din Venezuela pentru capturarea liderului Nicolas Maduro și vor să acționeze rapid pentru a prelua insula înainte ca Rusia sau China să facă un pas în această direcție.

Motivațiile politice ale președintelui Donald Trump

Diplomații britanici cred că Trump este, de asemenea, motivat de dorința de a distrage atenția alegătorilor americani de la performanța economiei înainte de alegerile de la jumătatea mandatului de anul acesta, în urma cărora ar putea pierde controlul asupra Congresului în favoarea democraților. Un asemenea gest dramatic l‑ar pune însă în conflict cu liderul laburist Sir Keir Starmer și ar duce efectiv la prăbușirea NATO.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit surselor, președintele a cerut Comandamentului Operațiunilor Speciale Conjugate (JSOC) să pregătească planul de invazie, dar acesta întâmpină opoziție din partea Statelor Majore Reunite ale armatei, care susțin că o astfel de acțiune ar fi ilegală și nu ar primi susținere din partea Congresului.

O sursă a declarat: "Au încercat să‑l distragă pe Trump vorbind despre măsuri mai puțin controversate, cum ar fi interceptarea 'navelor fantomă' rusești – o rețea clandestină de sute de nave operată de Moscova pentru a ocoli sancțiunile occidentale – sau lansarea unui atac asupra Iranului".

Scenariul de escaladare și riscul destrămării NATO

Diplomații au "simulat" ceea ce descriu ca un scenariu de escaladare în care Trump folosește forța sau constrângerea politică pentru a rupe legăturile dintre Groenlanda și Danemarca. În cel mai rău scenariu asta ar putea duce la destrămarea NATO din interior.

"Unii oficiali europeni suspectează că acesta este scopul real al facțiunii MAGA din jurul lui Trump. Deoarece Congresul nu i‑ar permite lui Trump să scoată SUA din NATO, ocuparea Groenlandei ar putea forța europenii să renunțe la alianță. Dacă Trump vrea să pună capăt NATO, acesta ar putea fi cel mai convenabil mod de a face asta", au spus sursele Daily Mail.

În "scenariul compromisului", Danemarca ar accepta să îi ofere lui Trump acces militar complet la Groenlanda și să refuze accesul Rusiei și Chinei.

Deși America are deja acces liber la insulă, acesta ar urma să fie susţinut de o bază legală.

Generalii americani se opun planului

"Autoritățile europene se tem că, pentru Trump, fereastra de oportunitate înainte de alegerile de la jumătatea mandatului se închide în vară, așa că acțiunea ar putea avea loc mai repede. Summitul NATO din 7 iulie pare momentul potrivit pentru un acord de compromis. Îngrijorările actuale privind o invazie sunt determinate de cele mai extreme opinii venite de la Stephen Miller. Poziționarea Regatului Unit va fi esențială – dacă va rămâne alături de aliații europeni sau va rupe rândurile pentru a sancționa abordarea lui Trump", au mai spus sursele Daily Mail.

"Generalii cred că planul lui Trump privind Groenlanda este nebunesc și ilegal. Așa că încearcă să‑l abată cu alte operațiuni militare majore. Ei spun că e ca și cum ai avea de‑a face cu un copil de cinci ani", a spus o sursă diplomatică.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰