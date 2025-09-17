Danemarca se înarmează, pe fondul tensiunilor cu Rusia: "Este o schimbare de paradigmă"

Guvernul danez a anunţat miercuri că va achiziţiona pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acţiune pentru a-şi consolida capacitatea de descurajare, considerând că ameninţarea rusă va continua să apese asupra Europei mulţi ani de acum înainte.

Sistem de lansare a unei drone de recunoaştere - Profimedia

"Rusia va reprezenta o ameninţare pentru Danemarca şi Europa mulţi ani de acum înainte", a declarat prim-ministrul Mette Frederiksen într-o conferinţă de presă, relatează AFP.

Copenhaga va achiziţiona în special drone şi rachete, pe care unii dintre aliaţii săi NATO "le deţin sau sunt în curs să le achiziţioneze", a menţionat ministrul apărării, Troels Lund Poulsen. Tipul de arme nu a fost încă stabilit.

"Datorită acestor arme, apărarea va putea atinge ţinte la distanţe mari şi, de exemplu, să neutralizeze ameninţările cu rachete inamice", a adăugat şefa guvernului.

Ea a evocat posibilitatea "neutralizării sistemelor de ghidare a rachetelor şi a infrastructurii pentru aeronave şi drone".

"Este o schimbare de paradigmă în politica de apărare daneză", a subliniat Mette Frederiksen.

Anunţul danez ar urma să contribuie la ambiţia NATO ca Europa să se poată apăra singură până cel târziu în 2030, a afirmat la rândul său ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen.

De la invazia Rusiei în Ucraina, reînarmarea a fost o prioritate pentru guvernul social-democratei Mette Frederiksen. Săptămâna trecută, Copenhaga a anunţat achiziţionarea a opt sisteme de apărare aeriană cu rază lungă şi medie de acţiune de la producători europeni.

Tensiunile Rusia - Danemarca, în creştere

Anunţul vine la doar câteva zile după ce Rusia a anunţat că va lua măsuri cu caracter militar ca răspuns la decizia Danemarcei de a găzdui producţia de combustibil pentru rachetele ucrainene.

"Partea rusă va continua să apere cu fermitate şi hotărâre interesele sale legitime pentru a atenua ameninţările la adresa securităţii naţionale care apar", a afirmat Maria Zaharova în conferinţa sa de presă săptămânală televizată, anunţă agenţie EFE.

Reprezentanta diplomaţiei ruse a reacţionat astfel la acordul încheiat la începutul lunii septembrie între Kiev şi Copenhaga privind producţia de combustibil pentru noua rachetă ucraineană de lungă distanţă "Flamingo" în sudul Danemarcei.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a estimat că aceste planuri "confirmă politica ostilă militaristă a Copenhagăi, care sabotează, împreună cu alte ţări care au o atitudine agresivă faţă de Rusia, eforturile de a se ajunge la o soluţie politico-diplomatică la criza ucraineană".

"Aceasta implică riscuri ale unei escaladări suplimentare", a adăugat Zaharova.

