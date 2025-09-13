Românii care îşi fac vacanţele în Grecia trebuie să fie, de astăzi, mai atenţi. Un nou Cod Rutier a intrat în vigoare, cu sancţiuni mai severe şi amenzi de până la 8.000 de euro.

De exemplu, depăşirea limitei de viteză cu peste 50 de km/h va fi plătită cu 700 de euro amendă şi suspendarea permisului până la 60 de zile. Înainte, amenda pornea de la 20 de euro.

Iar folosirea telefonului mobil la volan se pedepseşte cu amendă de 350 de euro şi suspendarea permisului 30 de zile. Aceeaşi sumă vor achita şi şoferii care nu poartă centura de siguranţă, în timp ce pasagerii vor fi sancţionaţi cu 150 de euro pentru aceeaşi contravenţie.

Amenzi de 8.000 euro și permis suspendat patru ani pentru vitezomani, în Grecia

Pentru infracțiuni mai grave, cum ar fi depășirea vitezei de 200 km/h pe autostrăzi, amenzile vor crește până la 8.000 de euro, însoțite de retragerea permisului pe patru ani.

Aceste reglementări vin în contextul în care Grecia se confruntă cu una dintre cele mai mari rate ale mortalității rutiere din Europa, clasându-se pe locul șapte în clasamentul general, potrivit Novinite.

