De ce nu s-au înţeles liderii UE pentru un "mega împrumut" pentru Ucraina pe cheltuiala Rusiei

Liderii UE nu au reușit să avanseze cu propunerea împrumutului de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, garantat cu activele rusești înghețate, în cadrul summitului de ieri, întrucât Belgia a refuzat să-și retragă opoziția, iar Franța și Luxemburgul și-au exprimat îngrijorările privind implicațiile legale, relatează Financial Times.

Comisia Europeană a propus ca Ucrainei să i se împrumute valoarea în bani a activelor rusești imobilizate la Euroclear, o instituție financiară belgiană. Dacă Rusia nu va plăti reparații Ucrainei după război, va pierde drepturile asupra acestor active, scrie Financial Times.

Într-o discuție despre propunere, mai mulți lideri UE au sugerat că, deși acceptă principiul general, comisia trebuie să analizeze mai în detaliu implicațiile juridice și fiscale, au declarat trei oficiali prezenți la întâlnire.

Implicaţiile juridice şi fiscale ale împrumutului, o piedică în procesul decizional

Acest blocaj înseamnă că este foarte puțin probabil ca executivul european să prezinte o propunere legală formală în cadrul următoarei întâlniri a liderilor UE, programată peste trei săptămâni la Bruxelles, din cauza volumului mare de muncă tehnică necesară.

Premierul belgian Bart De Wever, al cărui stat a beneficiat de venituri din taxe colectate la Euroclear, a cerut acum ca UE să "mutualizeze" riscurile legate de găzduirea instituției și să ofere mai multă protecție legală în cazul în care Moscova va da în judecată Belgia. De Wever s-a opus propunerii în cadrul reuniunii, dar nu a făcut declarații publice.

"Comisia a prezentat principalele elemente ale abordării sale. Reacțiile au fost constructive, deși Belgia a ridicat mai multe preocupări juridice și tehnice […] Totuși, există un acord privind continuarea lucrului pe această temă", a declarat un oficial UE.

Von der Leyen: "Riscul trebuie împărţit între toţi"

"Trebuie să detaliem mult mai bine propunerea. […] Este absolut clar că riscul trebuie împărțit între toți" a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după summit.

Separat, miniștrii de finanțe din G7 au fost de acord aseară că vor "utiliza în mod coordonat întreaga valoare a activelor rusești imobilizate în jurisdicțiile noastre pentru a pune capăt războiului și pentru a asigura o pace justă și durabilă în Ucraina".

Deși oficialii Uniunii susţin că activele rusești sunt "singura opțiune viabilă", folosirea lor pentru garantarea unui împrumut către Kiev necesită acordul tuturor celor 27 de state membre.

"Nu poți pur și simplu să iei ceva ce aparține unui alt stat în acest fel. [...] Ce se va întâmpla dacă Rusia nu va rambursa?" a declarat Luc Frieden, premierul Luxemburgului.

