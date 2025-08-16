Summitul din Alaska s-a încheiat în tăcere, iar obiectivul, și anume pacea în Ucraina, apare deocamdată cel puțin departe de realizare. Lipsa concluziilor clare ne aduce totuși în față scenarii posibile care ar putea să modifice oarecum harta lumii. Asta deși Trump a declarat că întâlnirea cu Vladimir Putin a fost o întâlnire de nota 10 și că este mulțumit de discuția de trei ore.

Ce putem să reținem după acest summit?

Ștefan Popescu, analist politică externă: Cred că putem să reținem cuvântul înțelegere. S-a ajuns la o înțelegere între Statele Unite ale Americii și Federația Rusă. Mai trebuie reținut protocolul pe care l-ați amintit. Aș adăuga numai primirea extraordinară a șefului de stat rus cu covor roșu, cu militari americani în ținute de gală. Toate lucrurile acestea arată că exista deja o bază înaintea acestei discuții.

Este greu de crezut că după șase convorbiri telefonice între Donald Trump și Vladimir Putin pe parcursul unui proces diplomatic care a început imediat după instalarea lui la Casa Albă și a continuat fără întrerupere, după cinci deplasări ale înaltului emisar american Steve Whitcoff la Moscova, cele două delegații s-au întâlnit cu o foaie goală și au început să aștearnă pe ea lucruri, înțelegeri pe măsură ce avansau discuțiile în cele trei ore din Alaska. Nu, cred că exista deja o parte preconvenită, iar în Alaska practic s-au făcut ajustări. Cum era de așteptat, nu trebuia să avem speranțe cu privire la vreo încetare a focului în Ucraina pentru două motive.

De ce pacea în Ucraina e încă departe

În primul rând că încetarea focului reprezintă un proces mult mai complicat și, într-adevăr, este nevoie de alte întâlniri și mai este nevoie de ceva. De acceptul, și președintele Trump a subliniat acest lucru, părții ucrainiene și a europenilor care îi susțin pe ucrainieni. Încetarea focului se face de către ambii beligeranți și trebuie ca și Ucraina să fie de acord cu ceea ce americanii și rușii au convenit pe Ucraina.

În al doilea rând, a fost vorba de o negociere care a depășit cadrele Ucrainei, care a discutat și cred că geografia acestui loc, Alaska, ne spune iarăși foarte multe. Alaska este un spațiu arctic. Prioritatea lui Donald Trump și a Statelor Unite este o cooperare cu Rusia pe spațiu artic. Mai este ceva. Alaska, dacă vă uitați pe o hartă, este foarte departe de Ucraina. Deci, marchează, dacă vreți, din punct de vedere geografic, o anumită distanțare a părții americane de dosarul ucrainean. Distanțare care, de fapt, s-a și produs.

Credeți că fără pierderi teritoriale din partea Ucrainei se poate merge mai departe cu discuția?

Ștefan Popescu, analist politică externă: Chestiunea teritorială este secundară. Chiar dacă pare surprinzător ceea ce spun. Pentru că contează viitorul Ucrainei. Pe ruși îi interesează ca Ucraina să nu intre în NATO, mai puțin în Uniunea Europeană, dar să nu intre în NATO. Îi interesează acordurile de securitate bilaterale, pe care Ucraina le are încheiate cu o serie de state importante și care îi pot furniza asistență militară.

Și îi mai interesează ceva, forțele armate ucrainene, pentru că acestea vor fi garanția adevărată și garanția ultimă a Ucrainei. Cu alte cuvinte, Ucraina va dispune de forțe militare robuste, credibile, sau nu va dispune? Pentru că în joc este viitorul Ucrainei, viitorul strategic. Ucraina va rămâne oare într-o zonă gri, care înseamnă, de fapt, perspectiva transformării acesteia într-un Belarus 2 sau dimpotrivă, va putea să urmeze dorința sa de a se alătura Occidentului. Și dacă privim acest lucru, vedem că oricât de dureroasă ar fi chestiunea territorială, rămâne pe locul doi.

Analist: Chestiunea teritorială este secundară

Cum vi s-a părut, pe de altă parte Donald Trump? A fost puțin mai rezervat, mai puțin efervescent decât în mod normal.

Ștefan Popescu, analist politică externă: Este mult mai temperamental Donald Trump, dar a fost foarte rezervat. De altfel, chiar înainte de acest summit, ați văzut că a fost în mod neobișnuit precaut. A spus, "nu depinde doar de mine, încerc, nu sunt 100% șanse să ajungem la un acord pe Ucraina și că este nevoie inclusiv de discuții cu europenii și discuții în cadru NATO". În rest, nu avem alte detalii.

Deci este clar că ce va urma. Va urma o discuție a lui Donald Trump cu președintele Zelenski. Va urma o discuție a lui Donald Trump cu lideri europeni, în cadrul NATO, bineînțeles, deci cu aliați, și va mai urma o întâlnire la Moscova. Suntem în fața unui proces mai lung, timp în care războiul va continua cu toate distrugerile lui.

Merge Donald Trump în Moscova?

Ștefan Popescu, analist politică externă: Nu are sens, dar în orice caz sunt mai multe scenarii. Fie în Rusia, este foarte posibil și acest lucru, pentru că lui Donald, cam știți bine, că îi place să organizeze întâlniri în care să depășească cadrele obișnuite și atunci generează un efect mediatic foarte mare. Dar pot fi și alte locații, au fost avansate mai multe, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Ungaria, deci sunt mai multe țări care și-ar dori să fie platforme de discuții.

Pentru moment observ întâlnirea în Alaska și faptul că rușii și americanii nu doresc intermediari, doresc să discute direct. Și acest lucru mi se pare significativ pentru ceea ce s-a întâmplat în Alaska. Faptul că vor să discute direct pără a implica pe ceilalți. Gândiți-vă, aveți de a face cu un lider care se află sub sancțiuni și a pășiți pe solul cele mai importante puteri occidentale, Statele Unite ale Americii. Asta mie mi se pare significativ. Dar faptul că americanii și rușii preferă să discute direct și apoi indirect să transmită aliaților este un lucru la care trebuie să reflectăm.

