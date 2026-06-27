De ce şi-a construit Elveţia o "lume subterană" sub munţi

Elveția are peste 1.400 de tuneluri, care se întind pe 2.000 de kilometri. Este vorba de tuneluri feroviare pe sub Alpi, tuneluri rutiere și galerii ascunse pentru apă și energie. Doar ca lungime, această rețea subterană rivalizează cu marile sisteme de transport urban.

Cea mai cunoscută parte a acestei "lumi ascunse" este Noua Legătură Feroviară prin Alpi, cunoscută ca NRLA. Acest proiect unește trei tuneluri de bază, Lotschberg, Gotthard și Ceneri, într-un coridor feroviar aproape plat, pe sub munți. Tunelul de bază Gotthard are, singur, aproximativ 57 de kilometri pe sub Alpi și este cel mai lung tunel feroviar din lume. Un tren de pasageri îl traversează în aproximativ 20 de minute, potrivit econews.

O a doua "țară" sub munți

Privit de la distanță, totul pare să țină doar de confort: călătorii mai scurte, mai puține curbe strânse, mai puțin timp pierdut în spatele camioanelor pe drumurile de munte. În realitate, însă, scopul principal este unul legat de protecţia mediului. Guvernul elvețian descrie NRLA ca pe o modalitate de a "muta transportul de marfă de pe șosea pe calea ferată, pentru a proteja Alpii".

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Camioanele grele obișnuiau să străbată văile alpine în număr tot mai mare. Asta însemna gaze de eșapament în satele înguste, smog de vară prins între versanți abrupți și un risc mai mare de accidente pe trecătorile șerpuite. Inițiativa Alpină, aprobată de alegătorii elvețieni în anii 1990, a împins țara să mute transportul de marfă pe distanțe lungi de pe șosea pe trenuri. Tunelurile sunt infrastructura care transformă această promisiune în realitate.

O rută aproape plată pe sub munți permite circulația unor trenuri de marfă mai lungi și mai grele, cu un consum mai redus de energie, pentru că locomotivele nu mai trebuie să urce pante abrupte. Studiile privind transportul de marfă din zona euro arată că trenurile au nevoie, de obicei, de aproximativ o cincime din energia consumată de camioanele grele și emit în jur de un sfert din gazele cu efect de seră pe tonă-kilometru.

Împreună cu o taxă pentru vehiculele grele calculată în funcție de distanță, această strategie a schimbat echilibrul pe rutele de tranzit alpin. Astăzi, peste 72% din transportul de marfă care traversează Alpii elvețieni se face pe calea ferată. În 2018, aproximativ 941.000 de camioane au traversat Alpii elvețieni, cu aproape o treime mai puține decât în 2000.

În 2019, un specialist de la Oficiul Federal Elvețian pentru Transporturi observa că "suntem acum puțin sub un milion de camioane pe an" pe drumurile care traversează Alpii, dar că această cifră era încă cu aproximativ 300.000 peste ținta politică. În 2022, datele oficiale încă indicau aproximativ 880.000 de curse de camioane peste Alpi, în timp ce calea ferată își menținea o cotă ridicată, de aproximativ 74% din transportul de mărfuri. În mare parte, Elveția a reușit să schimbe direcția, dar nu a rezolvat complet problema.

Pentru oamenii care locuiesc în aceste văi, fiecare tren de marfă care înlocuiește un convoi de camioane înseamnă nopți mai liniștite, mai puține gaze de eșapament în zilele fierbinți de vară și mai puține riscuri atunci când intră pe șosea.

Cum construiești tuneluri adânci fără să distrugi natura

Să sapi un tunel printr-un mute nu este o misiune uşoară. Numai tunelul de bază Gotthard a presupus excavarea a aproximativ 28 de milioane de tone de rocă și turnarea unor cantități uriașe de beton.

Planificatorii elvețieni au încercat să reducă la minimum daunele locale în timpul construcției. Un raport oficial de mediu despre proiectul Gotthard arată că 152 de kilometri de puțuri și pasaje au fost excavați "cu daune minime asupra mediului".

Materialele de construcție au fost transportate pe calea ferată sau pe apă acolo unde a fost posibil, utilajele de pe șantiere au fost echipate cu filtre de particule, iar apa uzată murdară a fost tratată și răcită înainte de a ajunge în râuri. Comunitățile din apropiere au primit bariere împotriva zgomotului și prafului, construite din stratul de sol vegetal depozitat, iar vehiculele au fost spălate frecvent pentru a menține străzile curate.

Și fauna a făcut parte din plan. După finalizarea lucrărilor, malurile râurilor au fost refăcute, cursurile de apă au fost readuse în albii mai naturale, iar zidurile din piatră uscată au fost reconstruite pentru a le oferi reptilelor și animalelor mici locuri în care să trăiască.

Infrastructura subterană aduce și beneficii de siguranță într-un climat care se încălzește. Galeriile de protecție împotriva avalanșelor și tunelurile apără deja drumurile și căile ferate de zăpadă și căderi de pietre în regiunile alpine. Pe măsură ce ploile abundente și fenomenele extreme devin mai frecvente, rutele îngropate și tunelurile de deviere a apelor pot menține deschise legăturile esențiale atunci când drumurile de la suprafață sunt blocate.

Ce pot învăța alte țări

Lumea subterană a Elveției nu a apărut peste noapte. Alegătorii au susținut Inițiativa Alpină și NRLA cu zeci de ani în urmă. Inginerii au petrecut apoi ani întregi perfecționând traseele și sistemele de siguranță. Un fond feroviar federal separat garantează acum finanțare pe termen lung pentru modernizări și noi legături, în loc ca acestea să depindă de cicluri politice scurte.

Pentru alte țări care se confruntă cu aglomerație pe autostrăzi, poluare a aerului și emisii tot mai mari din transportul logistic, exemplul elvețian oferă câteva lecții practice. Ele aduc beneficii reale doar atunci când fac parte dintr-un pachet mai larg, care include investiții solide în calea ferată, prețuri care reflectă costurile de mediu și reguli care chiar împing operatorii de transport către soluții mai curate.