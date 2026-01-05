Delcy Rodriguez, preşedintele interimar al Venezuelei, dispusă să colaboreze cu guvernul SUA

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a invitat guvernul SUA să colaboreze la un program de cooperare. Mesajul, publicat pe rețelele sociale, a avut un ton împăciuitor după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către Statele Unite.

Ea a spus că Venezuela "aspiră să trăiască fără amenințări externe" și că dorește să acorde prioritate relațiilor echilibrate și respectuoase cu Statele Unite.

Mesajul integral transmis de Delcy Rodriguez

"Un mesaj din Venezuela către lume și către Statele Unite: Venezuela își reafirmă angajamentul față de pace și coexistența pașnică. Țara noastră aspiră să trăiască fără amenințări externe, într-un mediu de respect și cooperare internațională. Credem că pacea globală se construiește garantând mai întâi pacea în interiorul fiecărei națiuni. Prioritizăm evoluția către relații internaționale echilibrate și respectuoase între Statele Unite și Venezuela, precum și între Venezuela și alte țări din regiune, bazate pe egalitatea suverană și neintervenție. Aceste principii ghidează diplomația noastră cu restul lumii. Invităm guvernul SUA să colaboreze cu noi la o agendă de cooperare orientată către dezvoltarea comună în cadrul dreptului internațional, pentru a consolida coexistența durabilă a comunității. Președintele Donald Trump, popoarele noastre și regiunea noastră merită pace și dialog, nu război. Acesta a fost întotdeauna mesajul președintelui Nicolás Maduro și este mesajul întregii Venezuele în acest moment. Aceasta este Venezuela în care cred și căreia i-am dedicat viața. Visez la o Venezuela în care toți venezuelenii buni să poată fi uniți. Venezuela are dreptul la pace, dezvoltare, suveranitate și un viitor", a fost mesajul transmis de Delcy Rodríguez, potrivit Reuters.

Declarația a fost semnată de Delcy Rodríguez, președinte interimar al Republicii Bolivariene Venezuela.

