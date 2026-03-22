Delegație NATO, în Ucraina pentru prima dată de la începutul războiului. Alianța își consolidează cooperarea

O delegație NATO a vizitat Ucraina pentru prima dată de la începutul războiului pe scară largă. Delegația a fost condusă de Comandantul Suprem Aliat al Transformării (Supreme Allied Commander Transformation), amiralul Pierre Vandier, scrie European Pravda.

Potrivit European Pravda, militarii ucraineni ar putea participa la viitoarele exerciții NATO în rol de adversar simulat (Red Team), după ce au demonstrat aliaților metode moderne de război și un avantaj clar în scenariile de instruire, potrivit lui Pavlo Palisa, care subliniază că Ucraina a devenit din consumator de securitate un furnizor în acest domeniu.

"Am avut o discuție substanțială despre implicarea militarilor ucraineni în viitoarele exerciții NATO, în rolul unui adversar simulat (Red Team). Experiența de anul trecut a unităților noastre a demonstrat aliaților cele mai noi metode de război, în scenariile de instruire, echipele ucrainene au arătat un avantaj semnificativ. Astăzi, Ucraina nu mai este doar un consumator de securitate. Ucraina este un producător de securitate", a declarat Pavlo Palisa, adjunct al șefului Biroului Președintelui Ucrainei, citat de European Pravda.

De asemenea, au fost discutate perspectivele Centrului comun NATO–Ucraina pentru Analiză, Instruire și Educație (JATEC), deschis oficial la începutul anului 2025.

"Ne aflăm în etapa finală de implementare a sistemelor de comandă ucrainene, dezvoltăm capabilități analitice și contribuim la extinderea programelor de instruire", a mai spus Palisa.

JATEC, inițiativă comună Ucraina–NATO, are ca scop sprijinirea dezvoltării interoperabilității dintre Forțele Armate ale Ucrainei și cele ale NATO, precum și promovarea schimbului de experiență între cele două părți.

