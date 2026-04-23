Deminarea Strâmtorii Ormuz ar putea dura până la șase luni, avertizează Pentagonul

Eliminarea minelor din Strâmtoarea Ormuz ar putea dura până la șase luni, potrivit unei evaluări transmise de Pentagon Congresului. Analiza, prezentată într-un briefing clasificat, indică faptul că prețurile la benzină și petrol ar putea rămâne ridicate până la alegerile intermediare, potrivit The Washington Post .

Ar putea dura șase luni pentru a elimina complet minele plasate de armata iraniană în Strâmtoarea Ormuz, iar o astfel de operațiune este puțin probabil să fie realizată înainte de încheierea războiului dintre SUA și Iran, a informat Pentagonul Congresul - o evaluare care indică faptul că impactul economic al conflictului s-ar putea prelungi până spre finalul acestui an sau chiar mai departe.

Termenul de șase luni stârnește frustrări în Congres

Un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului Apărării a prezentat această estimare într-un briefing clasificat, susținut marți pentru membrii Comisiei pentru Servicii Armate din Camera Reprezentanților, au declarat trei oficiali familiarizați cu discuțiile. Termenul, întâmpinat cu frustrare atât de democrați, cât și de republicani, este cel mai recent semnal că prețurile la benzină și petrol ar putea rămâne ridicate mult timp după încheierea unui eventual acord de pace.

Articolul continuă după reclamă

Dincolo de impactul economic, situația ar putea avea implicații politice semnificative în Statele Unite, în special pentru republicani, pe măsură ce se apropie alegerile intermediare din noiembrie. Decizia președintelui Donald Trump de a declanșa războiul s-a dovedit nepopulară în rândul majorității americanilor, potrivit sondajelor recente, și a provocat diviziuni în propria bază politică.

Miercuri, prețul mediu al unui galon de benzină în SUA era de 4,02 dolari, potrivit AAA, în creștere de la 2,98 dolari înainte de izbucnirea războiului, în februarie. Trump a oscilat în declarații privind evoluția prețurilor, afirmând că acestea "ar putea rămâne la fel sau chiar puțin mai mari" până la alegeri, pentru ca ulterior să spună că vor fi "mult mai mici" înainte de scrutin. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a estimat că abia spre finalul lunii septembrie benzina ar putea reveni la 3 dolari pe galon.

Cel puțin 20 de mine în Ormuz

Potrivit oficialilor, Iranul ar fi plasat cel puțin 20 de mine în și în jurul Strâmtorii Ormuz, o rută vitală pentru transportul petrolului din Orientul Mijlociu. Unele au fost lansate de la distanță, cu ajutorul tehnologiei GPS, ceea ce le face greu de detectat, iar altele ar fi fost amplasate de forțele iraniene cu ajutorul unor ambarcațiuni mici.

Pentagonul a refuzat să comenteze estimarea privind durata operațiunii, iar un purtător de cuvânt a catalogat informațiile drept "inexacte". La rândul său, Comandamentul Central al SUA nu a oferit declarații, iar Casa Albă a trimis solicitările către Pentagon.

Blocarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz a devenit un punct critic al conflictului, Iranul declarând zona închisă și atacând nave pentru a pune presiune asupra economiei globale și asupra administrației Trump. Înainte de război, aproximativ 20% din petrolul mondial tranzita această rută, esențială pentru state precum Japonia, Coreea de Sud sau China.

Trump a cerut Iranului să își încheie programul nuclear și să redeschidă complet strâmtoarea, amenințând cu acțiuni militare suplimentare. Teheranul, la rândul său, a refuzat negocierile cât timp SUA mențin blocada navală.

Operațiunea de deminare rămâne incertă, dar ar putea implica elicoptere, drone și scafandri specializați. În acest context, experții avertizează că piețele de petrol și gaze ar putea fi puternic afectate, deoarece armatorii și companiile de asigurări vor evita o rută considerată periculoasă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea fumatului pe plajă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰