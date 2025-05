Sunt cozi interminabile pentru o pungă de făină sau una de orez la cele 4 puncte umanitare deschise în Gaza. "M-am luptat să iau asta pentru copiii mei! Uitaţi-vă la mine, palestinienilor şi ţărilor arabe, uitaţi-vă, nu am făină, nu am petrol, nu am zahăr, nu am sânge. Caut pâine mucegăită, ca să le dau copiilor mei", spune un palestinian.

Ajutoarele sunt date sub supravegherea forţelor de ordine şi doar pe bază de cupoane. Au fost trimise aproximativ 600 de camioane cu hrană, însă Organizaţia Naţiunilor Unite avertizează că noul sistem nu va reuşi să-i hrănească pe cei 2,3 milioane de oameni din Gaza, catalogată acum drept "cea mai înfometată regiune de pe glob".

"Am plecat la 6 dimineaţa, ca să ajung şi să iau pâine. Este o zicală care spune pâinea câştigată e amară. Astăzi, mâncăm pâine înmuiată în sânge", spune un palestinian. "Abu Mazen (n.r. - preşedintele Autorităţii Palestiniene) mi-a tăiat salariul, Hamas ne fură cupoanele şi nu pot să iau mâncare sau de băut. Sunt toţi hoţi!", zice un altul.

Vezi și

Pungile cu făină şi orez sunt date lângă câmpul de luptă. În ultimele ore, cel puţin 28 de oameni au fost victime colaterale.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a ameninţat Israelul cu sancţiuni, dacă cabinetul Netanyahu nu va rezolva dezastrul umanitar din Fâşia Gaza şi cere o poziţie asemănătoare şi din partea ţărilor europene.

Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump pentru încheierea războiului, a trimis celor două tabere un nou plan de pace - eliberarea a 10 ostatici în schimbul unui armistiţiu de 60 de zile. "Ei bine, Israel şi Hamas sunt foarte aproape de un acord în Gaza şi vă vom anunţa poate mâine (n.r. - astăzi). Avem o şansă în acest sens", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Premierul Benjamin Netanyahu a acceptat propunerea SUA, însă nu şi gruparea Hamas.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu reducerea numărului de angajați în sectorul public? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰