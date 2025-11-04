Antena Meniu Search
Dick Cheney a murit. Fostul vicepreședinte american avea 84 de ani

Dick Cheney a murit la vârsta de 84 de ani. Fostul vicepreședinte al Statelor Unite în mandatul lui George W. Bush și unul dintre cei mai influenți politicieni americani ai ultimei jumătăți de secol s-a stins din cauza complicațiilor provocate de pneumonie și afecțiuni cardiace și vasculare, a anunțat familia sa.

de Redactia Observator

la 04.11.2025 , 14:10
Dick Cheney a murit. Fostul vicepreședinte american avea 84 de ani - Profimedia Images

Fostul vicepreşedinte american Dick Cheney a încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani, a anunţat familia sa marţi. "Dick Cheney a fost un om bun și demn, care și-a învățat copiii și nepoții să își iubească țara și să trăiască cu onoare, curaj, iubire, bunătate și pasiunea pentru pescuit", se arată în declarația transmisă de familie.

 Cheney a murit în cursul nopţii de luni spre marţi în urma unor complicaţii provocate de pneumonie şi boli cardiace şi vasculare, a menţionat familia fostului lider.

Cunoscut pentru influenţa sa considerabilă din culise, fostul vicepreşedinte din timpul preşedinţiei lui George W. Bush (2001-2009) a fost considerat unul dintre cei mai puternici vicepreşedinţi din istoria Americii.

Articolul continuă după reclamă

Cheney a fost șeful de cabinet al președintelui Gerald Ford în anii '70, congresman timp de un deceniu și unul dintre arhitecții "Războiului împotriva terorii" după atacurile din 11 septembrie 2001, fiind un susținător vocal al invaziei Irakului. În ultimii ani, a devenit un critic dur al Partidului Republican sub conducerea lui Donald Trump.

