Sean "Diddy" Combs, condamnat la peste 4 ani în închisoare pentru prostituție. "M-am pierdut în exces şi ego"

Sean "Diddy" Combs, celebrul mogul hip-hop, a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare pentru fapte legate de prostituție, după ce instanța a considerat că și-a folosit puterea și influența pentru a-și abuza fostele iubite. În fața judecătorului, artistul a recunoscut că " s-a pierdut în ego " și a cerut milă, în timp ce copiii săi au pledat emoționat pentru o a doua șansă.

Sean "Diddy" Combs, condamnat la peste patru ani de închisoare. Judecătorul federal Arun Subramanian a pronunțat sentința de puțin peste patru ani într-un tribunal din Manhattan, New York City, statul New York, vineri, 3 octombrie 2025 - Profimedia

Magnatul hip-hop Sean "Diddy" Combs a fost condamnat vineri la puțin peste patru ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat pentru acuzații legate de prostituție implicându-le pe cele două foste iubite ale sale, relatează BBC.

Avocații lui Combs au cerut o pedeapsă de 14 luni, susținând că clientul lor s-a reabilitat după ce a ispășit 13 luni într-o închisoare din New York, însă procurorii au cerut 11 ani, invocând istoricul său de violență domestică.

Pe lângă prezentarea abuzurilor comise de Combs, instanța a ascultat mărturii ale mai multor copii ai lui Combs, unii izbucnind în plâns; avocații apărării l-au descris drept o sursă de inspirație; iar în final, Combs însuși și-a cerut scuze.

În cele din urmă, judecătorul Arun Subramanian a declarat că este necesară o pedeapsă semnificativă pentru a servi drept descurajare și pentru a transmite un mesaj. Înainte ca judecătorul să pronunțe sentința de 50 de luni, Combs s-a adresat instanței, primele sale declarații publice de la începutul procesului.

Combs și-a cerut scuze victimelor sale, menționându-le în mod specific pe cele două foste iubite, Casandra Ventura și "Jane", care a depus mărturie sub un pseudonim.

"Acțiunile mele au fost dezgustătoare, rușinoase și bolnave", a spus el. "M-am pierdut în exces, m-am pierdut în ego-ul meu".

El și-a cerut scuze și față de mama sa și de copiii săi.

"Îmi pare atât de rău. Ei meritau mai mult", a spus el, referindu-se la cei șapte copii ai săi, majoritatea prezenți în sala de judecată.

Apoi a implorat judecătorul pentru o a doua șansă, spunând că nu va mai risca niciodată timpul alături de familia sa. "Vă cer, onorată instanță, milă. Vă implor, onorată instanță, milă", a spus Combs. "Nu am pe nimeni de învinuit în afară de mine. Știu că mi-am învățat lecția".

"Freak-offs", droguri și violență: acuzații șocante

În procesul federal de aproape două luni, desfășurat în New York, procurorii l-au acuzat pe Combs că și-a folosit statutul de celebritate și imperiul de afaceri pentru a conduce o rețea infracțională și a-și trafica sexual fostele iubite.

Procurorii au susținut că Combs a traficat femei prin "freak-offs", adică întâlniri în care plătea escorte masculine pentru a face sex cu iubitele sale, în timp ce el privea și filma.

Guvernul a argumentat că Combs le-a constrâns pe femei la întâlniri sexuale nedorite prin droguri și violență fizică.

Combs, în vârstă de 55 de ani, a fost achitat în iulie pentru cele mai grave acuzații, conspirație la crimă organizată și trafic sexual al celor două foste iubite, Ventura și "Jane". A fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare privind transportul în scop de prostituție.

Pe tot parcursul dimineții de vineri, Combs a păstrat o atitudine reținută, stând în banca sa și ascultând în tăcere în timp ce procurorii îl acuzau că le-a ruinat viața victimelor.

"Celebritatea lui era controlul", spun procurorii

Procurorul Christy Slavik a susținut că pedeapsa mai aspră era potrivită gravității faptelor. O sentință mai blândă ar însemna "să-l lăsăm pe inculpat să scape nepedepsit după ani de abuz și violență domestică", a spus ea.

"Azi e vorba despre responsabilitate și dreptate", a spus Slavik.

Cea care a susținut rechizitoriul a reamintit instanței mărturiile victimelor și fotografiile cu rănile acestora, afirmând că "nu avea nevoie de bani, celebritatea lui era controlul". "Acest inculpat va reprezenta un pericol la orice vârstă".

Apărarea a susținut însă că Combs "nu este un proxenet" și că acuzațiile de prostituție nu se aplică în acest caz. "Toți proxeneții au un element agravant: fac bani", a spus avocatul Jason Driscoll.

Condamnarea s-a bazat pe Legea Mann, adoptată în 1910, care incriminează transportul femeilor și fetelor în scop de prostituție, desfrâu sau "orice alt scop imoral". Diferența principală, a spus Driscoll, este banii, Combs nu a obținut beneficii financiare din aceste fapte.

Copiii cer o a doua șansă pentru tatăl lor

Apărarea l-a prezentat pe Combs ca fiind reabilitat, menționând contribuțiile sale în închisoarea din Brooklyn, unde a fost încarcerat, și vorbind despre "trauma netratată și o dependență feroce de droguri".

"Domnul Combs m-a inspirat personal", a spus, cu voce tremurândă, avocata Nicole Westmoreland. Ea a vorbit despre cum Combs și-a lansat propria casă de discuri și linie de îmbrăcăminte, inspirând astfel și alți antreprenori și muzicieni de culoare.

După 13 luni în detenție, Combs este "plin de remușcări", a adăugat Westmoreland. "Onorată instanță, a înțeles. Pur și simplu".

Copiii lui Combs, unii în lacrimi, au depus mărturie despre transformarea acestuia în închisoare. Poate cea mai emoționantă parte a zilei a fost când unul l-a numit "un om schimbat", iar altul a cerut "o a doua șansă" pentru tatăl său.

Combs i-a privit, încercând să-și rețină lacrimile, uneori ascunzându-și fața în mâini.

"În fața dumneavoastră și în fața noastră se află un om schimbat. S-a transformat, ceva ce n-am mai văzut de 15 ani", a spus fiul său, Quincy Brown.

Delila Combs, de 18 ani, a spus printre lacrimi: "Nu putem să ne uităm cum sora noastră mai mică crește fără tată, așa cum și noi am crescut fără mamă... Vă rugăm, vă rugăm să ne oferiți șansa de a ne vindeca".

Judecătorul Subramanian le-a mulțumit, spunând că i-au fost de ajutor în luarea deciziei.

Combs va beneficia de reducerea pedepsei cu cele aproximativ 13 luni deja petrecute în detenție. De asemenea, va trebui să plătească o amendă de 500.000 de dolari.

După ședința de judecată, avocatul lui Combs, Marc Agnifilo, a declarat că echipa juridică intenționează să facă apel.

Judecătorul a spus că faptele lui Combs au depășit simpla "consumare" a serviciilor de prostituție, așa cum susținea apărarea, și că nu este convins că acesta nu va recidiva după eliberare.

Apărarea a difuzat un videoclip de 15 minute cu realizările lui Combs, iar judecătorul Subramanian a recunoscut că a luat în considerare implicarea acestuia în acțiuni caritabile, ajutorul acordat comunității de culoare și legăturile sale familiale.

Dar a respins ideea că relațiile sale cu Ventura și Jane ar fi fost intime și consensuale. "Le-ai abuzat fizic, emoțional și psihologic", a spus el.

Ambele femei suferă de traume ce vor dura toată viața, a adăugat judecătorul. "Aveai banii și puterea să continui", a spus el. "Aceasta a fost subjugare".

"Aceasta este realitatea a ceea ce s-a întâmplat".

