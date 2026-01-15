Discuţiile de la Washington privind viitorul Groenlandei s-au încheiat fără vreun acord. Singura concluzie a fost ca oficialii să continue discuţiile la nivel înalt. Insula trebuie să intre sub controlul securitate pentru anexarea teritoriului, dar miza ar fi accesul la rutele maritime arctice. În acest timp, mai multe state europene trimit primii soldaţi în Groenlanda.

Achiziţia insulei a fost discutată ieri la Washington de vicepreşedintele american JD Vance, secretarul de Stat Marco Rubio, şi miniştrii de Externe din Danemarca şi Groenlanda. Discuţiile s-au încheiat după nici o oră, fără vreun acord.

"Pentru noi, ideile care nu respectă integritatea teritorială a Regatului Danemarcei sunt, desigur, total inacceptabile. Prin urmare, avem în continuare o neînţelegere, dar suntem de acord să fim în dezacord, şi, prin urmare, vom continua să discutăm. Am decis să formăm un grup de lucru la nivel înalt pentru a explora posibilitatea de a găsi o un numitor comun. (..) Vrem doar să vă mulţumim pentru această întâlnire. Ne vom reîntâlni vineri (n.r mâine) la Copenhaga, aşa că vom continua discuţia", a afirmat Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de externe.

Într-o primă reacţie după întâlnire, Donald Trump a motivat dorinţa de a prelua controlul asupra teritoriului cu resurse minerale de peste 300 de miliarde de dolari.

"Nu pot conta pe faptul că Danemarca va fi capabilă să se apere singură. Cred că se va rezolva ceva", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Aliaţii europeni fac scut în jurul insulei: Norvegia, Suedia şi Germania şi Franţa trimit deja primii soldaţi. Şi Copenhaga a anunţat că va creşte prezenţa militară pe insulă. Locuitorii insulei au reacţionat şi ei imediat după întâlnirea oficialilor.

"Este neliniştitor faptul că americanii nu îşi schimbă poziţia", a afirmat un localnic.

"Trump este imprevizibil, aşa că nu ştim ce va face", a spus un alt localnic.

Secretarul general al Alianţei Nord Atlantice a cerut vigilenţă în ceea ce priveşte soarta Groenlandei.

"Să nu fim naivi! Chiar dacă nu sunt atât de multe nave care navighează în acest moment, în zonă acţionează nu doar Rusia, ci şi China, tot mai mult", a spus Mark Rutte, secretarul general al NATO.

"Am intervenit personal în acest sens pentru a evita orice prezenţă chineză. Aşadar, nu există absolut nicio urmă chineză în Groenlanda", a declarat Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de externe.

O altă teorie privind anexarea, cea a resurselor naturale ale insulei, a fost şi ea demontată - americanii au fost deja invitaţi să exploateze pământurile rare.

Postul CBS scrie că Groenlanda este importantă datorită accesului la rutele maritime polare. Topirea accelerată a gheţarilor va permite navelor de comerţ global să reducă timpul de transport dintre Asia şi America de Nord şi Europa cu până la 40 la sută. În prezent, ruşii şi chinezii monopolizează singurul traseu din zonă.

Washingtonul ar fi gata să ofere 700 de miliarde de dolari în schimbul teritoriului.

